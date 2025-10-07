Gmina Kamieńsk zdecydowała się na przyznanie 700 zł dodatku osobom, które zdecydują się na adopcję psów z gminnego schroniska dla zwierząt. Aby tego dokonać, nie trzeba być mieszkańcem gminy, na wsparcie finansowe może więc liczyć każda osoba, która postanowi zaopiekować się zwierzęciem ze schroniska usytuowanego w Wieruszowie.

700 zł w ramach "psiej wyprawki"

Aby otrzymać do 700 zł dofinansowania, należy podpisać umowę adopcyjną oraz okazać faktury lub paragony potwierdzające zakup karmy, legowiska, zabawek lub innych akcesoriów niezbędnych do opieki nad zwierzęciem. Dokumenty te są podstawą do rozliczenia przyznanej kwoty i muszą zostać złożone w wyznaczonym terminie.

W celu uzyskania wsparcia finansowego trzeba również spełnić dodatkowe warunki określone w umowie adopcyjnej. Obejmują one m.in. zapewnienie zwierzęciu odpowiednich warunków bytowych, regularnych wizyt u weterynarza oraz nieoddawanie pupila osobom trzecim bez zgody organizacji adopcyjnej.

500 plus dla psa lub kota, można skorzystać również z innych form wsparcia

W Polsce nie istnieje ogólnokrajowy program 500+ dla opiekunów zwierząt, jednak wiele miast i gmin wprowadza własne inicjatywy wspierające właścicieli psów i kotów. Najczęściej oferowane formy pomocy to darmowe lub dofinansowane zabiegi sterylizacji i czipowania, które mają ograniczyć bezdomność zwierząt i ułatwić ich identyfikację. W niektórych regionach dostępne są także lokalne dotacje, np. „500 zł na psa”, obejmujące wsparcie w zakupie akcesoriów lub opiece weterynaryjnej.

Samorządy i fundacje oferują również dopłaty do leczenia weterynaryjnego oraz pomoc w zakupie karmy dla opiekunów w trudnej sytuacji finansowej. W wyjątkowych przypadkach wsparcie można uzyskać także w ramach pomocy społecznej, jeśli utrzymanie zwierzęcia przekracza możliwości finansowe właściciela.

Aby uzyskać dofinansowanie dla opiekunów zwierząt, wystarczy sprawdzić wymagania swojej gminy, wypełnić dostępny online lub w urzędzie wniosek, dołączyć niezbędne dokumenty (np. dowód osobisty i książeczkę zdrowia pupila), a następnie złożyć komplet w urzędzie. Po przesłaniu wniosku pozostaje jedynie czekać na decyzję zgodnie z lokalnymi procedurami.