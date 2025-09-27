Od 200 do 500 zł dofinansowania na pobyt na Warmii lub Mazurach

Bony o wartości 200 zł będzie można wykorzystać m.in. na kempingach, w motelach, domach wycieczkowych, schroniskach, w pokojach gościnnych, kwaterach agroturystycznych i na polach biwakowych. Natomiast bony 300 zł będzie można wykorzystać w hotelach jedno- i dwugwiazdkowych oraz w pensjonatach, apartamentach, domkach turystycznych i ośrodkach wypoczynkowych, a te warte 500 zł - w hotelach trzy - , cztero - i pięciogwiazdkowych. Wcześniej, bo już 22 września zainteresowani mogli założyć konto użytkownika, a od dziś, 27 września składać elektroniczny wniosek o bon.

Osoby, które wygenerują bony zniżkowe, otrzymają 10 proc. upustu w obiektach noclegowych, które przystąpią do programu.

Kiedy będzie można zrealizować warmińsko-mazurskibon turystyczny?

Bony turystyczne będzie można realizować na Warmii i Mazurach od 1 października do 15 grudnia. Władze regionu przeznaczyły na ten cel 2 mln zł; liczą, że dzięki temu uda się wydłużyć sezon turystyczny w regionie.

Wszystkie informacje o bonie turystycznym dostępne są na stronie www.bonwarmiamazury.pl