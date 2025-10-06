Stopa bezrobocia rejestrowanego wyniosła we wrześniu 5,6 proc. – podało Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej. W porównaniu z sierpniem odsetek osób zarejestrowanych w urzędach pracy zwiększył się o 0,1 pkt proc.
Zmiany w przepisach wpływają na statystyki
Stopa bezrobocia rejestrowanego była we wrześniu najwyższa od lutego 2023 r. Liczba bezrobotnych sięgnęła 867,6 tys. To najwięcej od kwietnia 2022 r.
Wrzesień to na ogół miesiąc, w którym bezrobocie rejestrowane pozostaje na takim poziomie, jak w sierpniu, albo lekko spada. Skąd wzrost w tym roku? Można go wiązać – podobnie, jak w poprzednich miesiącach – ze zmianami w przepisach dotyczących urzędów pracy. Sprawiły one, że z rejestrów wypada mniej osób.
Mężczyźni tracą pracę częściej niż kobiety
W statystykach mniej korzystnie wypadają mężczyźni niż kobiety. We wrześniu liczba bezrobotnych zwiększyła się o 11,35 tys. osób, ale wśród kobiet był wzrost tylko o 1,8 tys. W porównaniu z wrześniem 2024 r. liczba osób bez płatnego zajęcia zarejestrowanych w urzędach zwiększyła się o 98,1 tys., ale wśród kobiet przyrost wyniósł tylko 33,7 tys.
|Bezrobocie rejestrowane we wrześniu 2025 r.
|liczba bezrobotnych
|w tym kobiety
|stopa bezrobocia
|Podkarpackie
|69 814
|34 746
|9,0
|Warmińsko-Mazurskie
|41 002
|20 694
|8,8
|Świętokrzyskie
|34 785
|16 803
|8,1
|Lubelskie
|59 288
|28 337
|7,9
|Kujawsko-Pomorskie
|57 989
|31 740
|7,6
|Zachodniopomorskie
|43 299
|22 339
|7,4
|Podlaskie
|32 084
|13 834
|7,3
|Opolskie
|21 315
|11 185
|6,3
|Łódzkie
|61 073
|29 449
|6,2
|POLSKA
|867 641
|437 264
|5,6
|Lubuskie
|19 463
|9 861
|5,4
|Dolnośląskie
|62 715
|31 344
|5,2
|Pomorskie
|48 290
|26 891
|5,2
|Małopolskie
|67 508
|34 650
|4,6
|Mazowieckie
|119 764
|56 923
|4,4
|Śląskie
|74 839
|38 159
|4,3
|Wielkopolskie
|54 413
|30 309
|3,5
|źródło: MRPiPS
Polska na tle Europy – wciąż poniżej średniej UE
„W sierpniu 2025 roku stopa bezrobocia w Polsce liczona zgodnie z definicją Eurostatu wyniosła 3,2 proc. (o 0,1 pkt proc więcej niż miesiąc wcześniej i 0,2 pkt proc. więcej niż w sierpniu ubiegłego roku). Taki sam wynik miały Czechy. Niższe bezrobocie odnotowały tylko Malta i Słowenia z bezrobociem na poziomie 2,9 proc. W tym czasie unijna średnia wyniosła 5,9 proc., a w strefie euro – 6,3 proc. Najwyższą stopę bezrobocia zanotowano w Hiszpanii (10,3 proc.)” – zaznacza resort rodziny i pracy.
Mniej wolnych miejsc pracy
Zmiany przepisów miały również wpływ na statystyki wolnych miejsc pracy, jakie trafiają do urzędów. We wrześniu pracodawcy zgłosili 39,96 tys. wakatów do obsadzenia. Rok wcześniej było ich dwukrotnie więcej. W całym kraju w porównaniu z sierpniem liczba wolnych miejsc pracy zwiększyła się o nieco ponad 600. W woj. dolnośląskim zgłoszono 3,5 tys. wakatów, o prawie 1,2 tys. więcej niż w sierpniu. W innych regionach, jeśli pojawiały się wzrosty, to na ogół nieprzekraczające 100 etatów. Największe spadki miały miejsce w Łódzkiem (o 293 etaty, do 2,2 tys.), Pomorskiem (o 285, do 3,35 tys.) i Zachodniopomorskiem (o 253, do 1,9 tys.).