Stopa bezrobocia rejestrowanego wyniosła we wrześniu 5,6 proc. – podało Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej. W porównaniu z sierpniem odsetek osób zarejestrowanych w urzędach pracy zwiększył się o 0,1 pkt proc.

Zmiany w przepisach wpływają na statystyki

Stopa bezrobocia rejestrowanego była we wrześniu najwyższa od lutego 2023 r. Liczba bezrobotnych sięgnęła 867,6 tys. To najwięcej od kwietnia 2022 r.

Wrzesień to na ogół miesiąc, w którym bezrobocie rejestrowane pozostaje na takim poziomie, jak w sierpniu, albo lekko spada. Skąd wzrost w tym roku? Można go wiązać – podobnie, jak w poprzednich miesiącach – ze zmianami w przepisach dotyczących urzędów pracy. Sprawiły one, że z rejestrów wypada mniej osób.

Mężczyźni tracą pracę częściej niż kobiety

W statystykach mniej korzystnie wypadają mężczyźni niż kobiety. We wrześniu liczba bezrobotnych zwiększyła się o 11,35 tys. osób, ale wśród kobiet był wzrost tylko o 1,8 tys. W porównaniu z wrześniem 2024 r. liczba osób bez płatnego zajęcia zarejestrowanych w urzędach zwiększyła się o 98,1 tys., ale wśród kobiet przyrost wyniósł tylko 33,7 tys.

Bezrobocie rejestrowane we wrześniu 2025 r. liczba bezrobotnych w tym kobiety stopa bezrobocia Podkarpackie 69 814 34 746 9,0 Warmińsko-Mazurskie 41 002 20 694 8,8 Świętokrzyskie 34 785 16 803 8,1 Lubelskie 59 288 28 337 7,9 Kujawsko-Pomorskie 57 989 31 740 7,6 Zachodniopomorskie 43 299 22 339 7,4 Podlaskie 32 084 13 834 7,3 Opolskie 21 315 11 185 6,3 Łódzkie 61 073 29 449 6,2 POLSKA 867 641 437 264 5,6 Lubuskie 19 463 9 861 5,4 Dolnośląskie 62 715 31 344 5,2 Pomorskie 48 290 26 891 5,2 Małopolskie 67 508 34 650 4,6 Mazowieckie 119 764 56 923 4,4 Śląskie 74 839 38 159 4,3 Wielkopolskie 54 413 30 309 3,5 źródło: MRPiPS

Polska na tle Europy – wciąż poniżej średniej UE

„W sierpniu 2025 roku stopa bezrobocia w Polsce liczona zgodnie z definicją Eurostatu wyniosła 3,2 proc. (o 0,1 pkt proc więcej niż miesiąc wcześniej i 0,2 pkt proc. więcej niż w sierpniu ubiegłego roku). Taki sam wynik miały Czechy. Niższe bezrobocie odnotowały tylko Malta i Słowenia z bezrobociem na poziomie 2,9 proc. W tym czasie unijna średnia wyniosła 5,9 proc., a w strefie euro – 6,3 proc. Najwyższą stopę bezrobocia zanotowano w Hiszpanii (10,3 proc.)” – zaznacza resort rodziny i pracy.

Mniej wolnych miejsc pracy

Zmiany przepisów miały również wpływ na statystyki wolnych miejsc pracy, jakie trafiają do urzędów. We wrześniu pracodawcy zgłosili 39,96 tys. wakatów do obsadzenia. Rok wcześniej było ich dwukrotnie więcej. W całym kraju w porównaniu z sierpniem liczba wolnych miejsc pracy zwiększyła się o nieco ponad 600. W woj. dolnośląskim zgłoszono 3,5 tys. wakatów, o prawie 1,2 tys. więcej niż w sierpniu. W innych regionach, jeśli pojawiały się wzrosty, to na ogół nieprzekraczające 100 etatów. Największe spadki miały miejsce w Łódzkiem (o 293 etaty, do 2,2 tys.), Pomorskiem (o 285, do 3,35 tys.) i Zachodniopomorskiem (o 253, do 1,9 tys.).