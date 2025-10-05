Prezydent USA Donald Trump zapowiada intensywne starania o zawarcie porozumienia w najbliższych dniach, mimo że ostatnie izraelskie ataki kosztowały życie dziesiątek Palestyńczyków.

Jak podaje brytyjski dziennik The Guardian, zięć Donalda Trumpa i jego wysoki rangą wysłannik udają się do Egiptu, aby rozpocząć negocjacje w sprawie zawieszenia broni. Z kolei premier Izraela Benjamin Netanjahu wyraził nadzieję na sprowadzenie do domu wszystkich pozostałych zakładników w nadchodzących dniach.

Hamas częściowo akceptuje plan pokojowy Trumpa. Prezydent USA wzywa Izrael do wstrzymania ataków
Urzędnik Białego Domu przekazał, że prezydent USA wysyła Jareda Kushnera i Steve’a Witkoffa do Egiptu w sobotę, aby sfinalizować szczegóły techniczne uwolnienia zakładników oraz omówić trwałe zawieszenie broni. Decyzja ta następuje dzień po tym, jak Hamas oświadczył, że jest gotowy uwolnić zakładników w ramach planu Trumpa mającego na celu zakończenie dwuletniej wojny. W wywiadzie Trump powiedział, że „jesteśmy bardzo blisko” osiągnięcia porozumienia – podaje The Guardian.

Egipt będzie również gościł w poniedziałek delegacje Izraela i Hamasu, które mają omówić proponowaną wymianę izraelskich zakładników za palestyńskich więźniów – poinformowało egipskie ministerstwo spraw zagranicznych, jak relacjonuje The Guardian.