Wiceszef MON: inwestycje w obronę przed dronami wkrótce ogłoszone

- W ciągu następnych kilkunastu, może kilkudziesięciu dni, my jako resort obrony narodowej będziemy ogłaszali cały szereg inwestycji, które dotyczą wzmocnienia w zakresie obrony przed dronami. To jest część obrony powietrznej państwa - powiedział wiceszef MON Cezary Tomczyk w piątek na konferencji prasowej.

Unia Europejska wspiera projekty bezpieczeństwa powietrznego

Wcześniej przypomniał, że Komisja Europejska przyznała Polsce największą, wynoszącą 43,7 mld euro, część z puli 150 mld euro pożyczek na obronę w ramach unijnego programu pożyczek SAFE. Jest to elementem planu dozbrajania Europy w związku m.in. z rozwijaniem potencjału militarnego przez Rosję.

Mur dronowy ma chronić Unię Europejską

Podczas środowego nieformalnego szczytu UE w Kopenhadze unijni liderzy wyrazili z kolei „szerokie poparcie” dla flagowych projektów mających wzmocnić bezpieczeństwo Europy, w tym tzw. muru dronowego, który ma pozwolić Unii skutecznie wykrywać i przechwytywać drony naruszające jej przestrzeń powietrzną.