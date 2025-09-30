Spotkanie szefa MON z ministrem obrony Albanii
O spotkaniu z ministrem obrony Albanii, Kosiniak-Kamysz poinformował we wtorek na platformie X (dawniej Twitter). „Zagrożenia dla bezpieczeństwa w naszym regionie i rozbudowa systemów antydronowych, to główne tematy naszej rozmowy z ministrem obrony Albanii Pirro Vengu” - napisał wicepremier Albanii.
Główne tematy: zagrożenia regionalne i systemy antydronowe
Jak zaznaczył, „omówiliśmy także kwestie związane z finansowaniem modernizacji sił zbrojnych, aby w krótkim czasie zwiększać skutecznie zdolności odstraszania i obrony”. „Poruszyliśmy również temat zakończenia wojny na Ukrainie i budowę nowej architektury bezpieczeństwa w Europie” - dodał Kosiniak-Kamysz. Do wpisu minister dołączył zdjęcia ze spotkania.
