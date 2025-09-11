Naruszenie polskiej przestrzeni przez rosyjskie drony spowodowało zamknięcie na kilka godzin czterech lotnisk. Były szef PAŻP proponuje, by przy granicy wydzielić strefę buforową dla samolotów bojowych. Cywilne maszyny omijałyby łukiem wschodnią cześć kraju.

W wyniku wtargnięcia rosyjskich dronów zamknięto przestrzeń powietrzną nad czterema lotniskami – na warszawskim Okęciu, w Modlinie, Lublinie i Rzeszowie. Premier Donald Tusk powiedział, że było to spowodowane potrzebami operacyjnymi samolotów bojowych, które zestrzeliwały nadlatujące ze wschodu obiekty. Największe kłopoty dla podróżnych wywołało to na Lotnisku Chopina, gdzie osiem rejsów zostało odwołanych, a 30 opóźnionych. LOT musiał przekierować na inne lotniska siedem samolotów, które miały wylądować w Warszawie.

Przykładowo, maszyna z Tokio poleciała do Katowic, z Sofii do Poznania, a z Tbilisi do Wrocławia. Sam terminal lotniska na Okęciu cały czas był otwarty, a linie lotnicze dokonywały odpraw. Warszawski port ponownie zaczął działać o godz. 7.30. W Modlinie w godzinach porannych odnotowano opóźnienia czterech rejsów. Żaden odlot nie został odwołany. Jeden rejs przekierowano na lotnisko w Poznaniu. Od godz. 7.13 port w Modlinie funkcjonował normalnie, ale przez poranne kłopoty opóźnienia występowały jeszcze niemal do końca dnia. Mniejsze utrudnienia wystąpiły w Rzeszowie i w Lublinie. To ostatnie lotnisko zostało otwarte najpóźniej – ok. godz. 8.30.