Magdalena Biejat będzie kandydowała z ramienia Lewicy na urząd prezydenta. Informację tę jaką pierwszy przekazał Robert Biedroń w rozmowie z Polskim Radiem.

Magdalena Biejat będzie kandydować na urząd prezydenta z ramienia Lewicy.

Kim jest Magdalena Biejat?

Magdalena Biejat jest obecnie wicemarszałkinią Senatu.

Kandydatka Lewicy na prezydenta urodziła się 11 stycznia 1982 roku w Warszawie. W 2006 roku ukończyła studia socjologiczne na Uniwersytecie w Grenadzie, a w 2007 roku studia podyplomowe z zarządzania organizacjami pozarządowymi, które były organizowane przez Collegium Civitas w Warszawie i Instytut Studiów Politycznych PAN.

Jak czytamy na stronie Senatu, w latach 2012-2019 pracowała w Fundacji Pracownia Badań i Innowacji Społecznych "Stocznia" na stanowisku kierowniczki ds. badań i doradztwa. Współpracowała z organizacjami broniącymi praw człowieka, a jako wolontariuszka pomagała osobom w kryzysie bezdomności. Zawodowo tłumaczyła literaturę giszpańską.

Od 2022 roku pełniła funkcję współprzewodniczącej partii Lewicy Razem, a do 24 października tego roku do niej należała. Obecnie należy do Koalicyjnego Klubu Parlamentarnego Lewicy.

Kandydaci na prezydenta 2025

Swoje kandydatury na urząd prezydenta Polski oficjalnie ogłosili następujący politycy:

Rafał Trzaskowski z poparciem Koalicji Obywatelskiej,

Karol Nawrocki zgłoszony przez Prawo i Sprawiedliwość,

Szymon Hołownia z poparciem PSL i Polski 2050,

Sławomir Mentzen z poparciem Konfederacji,

Marek Jakubiak z Wolnych Republikanów.

Sondaż Instytutu Badań Pollster mówi o tym, że Rafał Trzaskowski może liczyć na 41,96 proc. głosów, Karol Nawrocki 28,7 proc. głosów, na kolejnych miejscach uplasowali się: Sławomir Mentzen 12,68 proc., Magdalena Biejat 3,26 proc., a Marek Jakubiak 2,73 proc.

Natomiast według ostatniego sondażu, gdyby w drugiej turze zmierzyli się Rafał Trzaskowski z Karolem Nawrockim, kandydat KO otrzymałby 46 proc. poparcia, a drugi 34 proc. 17 proc. według najnowszego badania CBOS nie wybrałoby żadnego z nich.