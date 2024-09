Czołowi naukowcy rezygnują z zasiadania w radzie naukowej IDEAS NCBR po wyborze nowego prezesa. Minister nauki zapowiada wyjaśnienie sprawy.

Profesor Marta Kwiatkowska z Uniwersytetu w Oxfordzie, prof. Aleksander Mądry z MIT, prof. Wojciech Samek zatrudniony w Fraunhofer Heinrich Hertz Institute oraz Zofia Dzik z Instytutu Humanites - zrezygnowali z zasiadania w radzie naukowej IDEAS NCBR po kontrowersyjnym rozstrzygnięciu konkursu na nowego prezesa IDEAS NCBR. W środę rada nadzorcza ogłosiła, że spółka zajmująca się rozwojem sztucznej inteligencji ogłosiła, że nowym prezesem zostanie dr. hab. Grzegorz Borowik. Zastąpi na tym stanowisku prof. Piotra Sankowskiego - twórcę tej instytucji. Sankowski ogłosił, że odchodzi z IDEAS NCBR, wywołując burzliwą reakcję środowiska naukowego.

- Nie mogę zrozumieć decyzji o zmianie kierownictwa - przekonuje prof. Samek w rozmowie z DGP. - Uważam, że ta decyzja negatywnie wpływa na reputację i sukces całej inicjatywy - dodaje.

Najpierw rada, potem konkurs

Dlaczego wybór jest kontrowersyjny? Po pierwsze - chodzi o okoliczności, które mu towarzyszyły. Kadencja Sankowskiego upłynęła z dniem 30 czerwca. Od tego momentu był on tylko liderem zespołu badawczego, a insytucja pozostawała bez kierownika.

18 lipca dyrektor NCBR dr Jerzy Małachowski wymienił trzy osoby z sześcioosobowego składu rady nadzorczej. To ona wybiera prezesa NCBR IDEAS. Zasiedli w niej: Marta Currit - doradczyni restrukturyzacyjna, Magdalena Maria Zajchowska (o której brak szczegółowych informacji w internecie) oraz dr Piotr Wróblewski, profesor Wojskowej Akademii Technicznej pełniący równocześnie funckję prodziekana ds. kierunku transport na Uczelni Techniczno-Handlowej im. Heleny Chodkowskiej

19 lipca, a więc dzień po tej zmianie, ogłoszono konkurs na dyrektora. Jak informuje IDEAS NCBR w komunikacie, zgłoszenia były dwa. Do konkursu stanął prof. Piotr Sankowski oraz dr hab. Grzegorz Borowik.

Jak informują nas źródła znające sprawę, w poniedziałek 23 lipca, czyli dwa dni przed oficjalnym ogłoszeniem wyników konkursu z zasiadania w radzie nadzorczej NCBR IDEAS zrezygnował Piotr Sadowski, jedyny przedstawiciel NCBR.

Akademia Techniczno-Handlowa

Nominacja dr hab. Grzegorza Borowika na prezesa IDEAS NCBR wywołała burzę w środowisku naukowym. Borowik jest naukowcem nieznanym szerzej w środowisku polskiego AI. W rankingu Google Scholar ma jedynie ok. 200 cytowań. Jest prodziekanem ds. Kierunku Informatyka w Uczelni Techniczno-Handlowej im. Heleny Chodkowskiej w Warszawie. Tej samej, na której pracuje członek rady nadzorczej IDEAS NCBR. Według informacji na stronie NASK, pracował także jako kierownik Zakładu Zastosowań Sztucznej Inteligencji w Cyberbezpieczeństwie w tym państwowym instytucie badawczym. W maju 2023 dr hab. Grzegorz Borowik został przez ministra nauki i szkolnictwa wyższego powołany do Rady do spraw innowacji w szkolnictwie wyższym i nauce.

Politycy wyjaśniają

O komentarz w sprawie poprosiliśmy ministra nauki i szkolnictwa wyższego, Dariusza Wieczorka. Nie odebrał telefonu, ale do redakcji przysłał SMS, że “właśnie wyjaśnia sprawę”.

Chcieliśmy poprosić o ocenę sytuacji również ministra cyfryzacji Krzysztofa Gawkowskiego. Do czasu publikacji tego tekstu nie udało nam się jednak skontaktować.

Poprosiliśmy o komentarz także NCBR. Chcieliśmy wiedzieć m.in. dlaczego, pomimo że kadencja prof. Sankowskiego skończyła się w czerwcu, konkurs ogłoszono dopiero w polowie lipca oraz ile razy komisja konkursowa spotykała się w sprawie oceny kandydatów. Poprosiliśmy też o dokumentację związaną z rozstrzygnięciem konkursu. Czekamy na odpowiedzi.