Z drugiej strony Kraby to przykład (do tej pory raczej rzadkiej) współpracy międzynarodowej, którą podejmuje polska zbrojeniówka. Choć pierwotnie planowano ich osadzenie na podwoziach wypracowanych przez Bumar Łabędy, to skończyło się na kupnie licencji na podwozie K9 od Koreańczyków. Teraz przedstawiciele Ministerstwa Obrony Narodowej chcą pogłębienia tej współpracy. Zapewne będzie ona dotyczyć produkcji czołgów K2. Wypada mieć nadzieję, że spolonizowanych w jak największym stopniu. Nieoczywistym jest to, że w Korei rozważamy także zakup bojowych wozów piechoty. HSW wkrótce rozpocznie produkcję borsuków, nad którymi prace trwają od ponad 10 lat. Choć oczywiście zakład ma ograniczone moce produkcyjne, to odpowiedź na to pytanie, czy lepiej mieć szybciej sprzęt produkowany za granicą, czy nieco później sprzęt produkowany w Polsce, wcale nie jest prosta. Tak czy inaczej kooperacja zbrojeniowa z Koreą Południową będzie się rozwijać.