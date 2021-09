„Mamy znacznie dłuższą tradycję i nie chcemy być pouczani przez nikogo z Europy Zachodniej czym jest demokracja, czym jest praworządność, ponieważ wiemy to najlepiej. Walczyliśmy o praworządność i demokrację podczas strasznych lat komunizmu” - powiedział premier RP Mateusz Morawiecki podczas dyskusji panelowej podczas Forum Strategicznego w Bledzie w Słowenii.

Jego zdaniem wydarzenia na wschodniej granicy Polski oznaczają, że migracja, uchodźcy będą w najbliższych dekadach największym wyzwaniem dla Unii Europejskiej. „Nie można zamknąć jej w dzisiejszych granicach, co oznacza, że Bałkany Zachodnie powinny zostać włączone do architektury Unii Europejskiej tak szybko, jak to możliwe" – powiedział premier Mateusz Morawiecki.

Premier powiedział, że integracja Bałkanów Zachodnich z Unią Europejską jest ważniejsza niż integracja Turcji. „Musimy głośno o tym mówić” – podkreślił.

Zdaniem szefa rządu integracja Bałkanów Zachodnich jest ważna dla całej europejskiej rodziny.

„Wydarzenia, które widzimy na naszej wschodniej granicy, tylko potwierdziły ten sposób myślenia” – ocenił i dodał, że potrzebni są przyjaciele na wschodniej, ale także na południowo-zachodniej flance UE.

Podkreślił, że granica morska jest łatwiejsza do obrony w porównaniu z granicą lądową. „Zachodnie Bałkany pukają do naszych drzwi i musimy bardzo szybko podjąć decyzję” - wskazał premier.

Premier RP uczestniczy razem z prezydentem Bułgarii oraz premierami Słowenii, Czarnogóry, Albanii, Macedonii Północnej, Chorwacji, w debacie dotyczącej rozszerzenia Unii Europejskiej o kraje Bałkanów Zachodnich. Głównym mottem spotkania jest przekonanie, że przyszłość Europy jest ściśle związana z jej rozszerzeniem.

Premier Polski spotka się także z premierem Słowenii Janezem Janszą. Jednym z tematów rozmowy ma być sytuacja w Afganistanie oraz migracja.