Z inicjatywy redakcji DGP powstała Rada Prawno-Gospodarcza, czyli forum skupiające liderów czterech filarów polskiej przedsiębiorczości: Pracodawców RP, Business Centre Club, Federacji Przedsiębiorców Polskich oraz Konfederacji Lewiatan. Pracami rady kieruje redaktor naczelny DGP Tomasz Pietryga, a przewodnictwo nad nią objął Ryszard Pieńkowski, prezes INFOR PL, wydawcy Dziennika Gazety Prawnej. – Misją DGP jest wspieranie w debacie publicznej głosu przedsiębiorców i profesjonalistów. Powołanie Rady Prawno-Gospodarczej ma sprzyjać tworzeniu lepszego i bardziej przewidywalnego prawa i otoczenia regulacyjnego. Jej działalność wzmocni rolę DGP jako opiniotwórczej platformy łączącej perspektywę gospodarczą i legislacyjną – wskazał prezes Pieńkowski. Cykliczne, comiesięczne debaty mają służyć wypracowywaniu systemowych rozwiązań, poprawie jakości legislacji oraz, co najważniejsze, tworzeniu wspólnego stanowiska biznesu w dialogu z rządem.

Tematem pierwszego spotkania była kondycja dialogu społecznego.

Przedstawiciele biznesu wskazywali na brak rzetelnych konsultacji projektów ustaw, ignorowanie głosu partnerów społecznych podczas prac w Sejmie czy wprowadzanie szerokich reform, takich jak Polski Ład lub ostatnie zmiany w funkcjonowaniu Państwowej Inspekcji Pracy, bez realnej analizy ich skutków gospodarczych. Jak podkreślano, brak dialogu to nie tylko problem polityczny, lecz także realna strata dla gospodarki.

Rada Prawno-Gospodarcza sformułowała pierwsze wspólne rekomendacje, które mają zostać przekazane rządzącym. Przedsiębiorcy postulują przede wszystkim realne wzmocnienie narzędzi sejmowych – każda uchwała RDS powinna być obowiązkowo przedstawiana posłom podczas głosowań jako oficjalna opinia, co uniemożliwiłoby ignorowanie stanowiska biznesu. Zaproponowano także wprowadzenie mechanizmu dyscyplinującego w postaci publicznych statystyk obecności ministrów na obradach, co przy wsparciu mediów miałoby budować presję społeczną.

Kluczowym postulatem jest również reforma sądowej weryfikacji reprezentatywności organizacji, by wykluczyć z procesu decyzyjnego podmioty w praktyce niespełniające ustawowych wymogów. W sferze tworzenia prawa Rada rekomenduje przyjęcie zasady, według której wprowadzenie każdego nowego obowiązku dla przedsiębiorców musiałoby wiązać się z jednoczesną likwidacją dwóch dotychczasowych obciążeń. Eksperci naciskają także na bezwzględne przestrzeganie odpowiedniego vacatio legis oraz zakaz tzw. gold-platingu, czyli nadmiernego rozbudowywania unijnych dyrektyw przez polskich urzędników. ©℗

