Podatek dochodowy od osób prawnych (CIT) stanowi obciążenie dochodu podatnika. Regulacje i zasady ustalania podstawy opodatkowania są różne dla prawa podatkowego i prawa bilansowego. Podatek dochodowy wymaga – określonej w prawie podatkowym – ewidencji podatkowej. W przypadku prowadzenia ksiąg rachunkowych konieczne staje się prowadzenie ewidencji podatkowej dla celów podatku dochodowego. Oznacza to, że księgi rachunkowe, które należy prowadzić zgodnie z prawem bilansowym, mają być dodatkowo prowadzone tak, aby zaspokoić wymogi informacyjne nałożone przez prawo podatkowe w zakresie podatku dochodowego. W konsekwencji powoduje to podwójne prowadzenie zapisów księgowych odnośnie do jednego i tego samego zdarzenia.