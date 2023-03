Przepisy dotyczące pracy zdalnej wchodzą w życie już 7 kwietnia br., co oczywiście znajdzie też odzwierciedlenie w księgach firm, które zdecydują się wprowadzić tę formę pracy. Chodzi zwłaszcza o ujmowanie kosztów związanych z organizacją pracy zdalnej. Nowe przepisy nakładają bowiem na pracodawcę wiele obowiązków, a to powoduje, że będzie on musiał ponosić określone koszty związane z zapewnieniem możliwości wykonywania przez pracownika pracy zdalnej (z wyjątkiem pracy okazjonalnej).