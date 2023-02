Sposób poprawienia tego błędu zależy od istotności nieprawidłowości, czyli od tego, czy pominięcie go zniekształci informacje z nim powiązane, co może wprowadzić odbiorców sprawozdania w błąd i przyczynić się do podjęcia przez nich nieadekwatnych decyzji. Za ocenę istotności błędu, odpowiedzialny jest kierownik jednostki. Jeśli podejmie on decyzję, że wartość błędu i jego rodzaj są kwestią znaczącą, to korektę nieprawidłowości należy ująć jako „Zysk/Stratę z lat ubiegłych”. Wracając do pytania czytelnika, skoro w księgach są zapasy , które w przeszłości zostały sprzedane, zapisy księgowe będą następujące: