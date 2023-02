W przypadku umów najmu bardzo często mamy do czynienia z sytuacjami, gdy korzystający ponosi nakłady, często bardzo znaczącej wartości, na dostosowanie wynajętego obiektu do własnych potrzeb. Te nakłady, często określone jako FIT-OUT, powodują, że lokal jest dostosowany do specyfiki działalności najemcy, spełnia standardy związane np. z branżą albo z identyfikacją marki, w ramach której działa najemca. Często też mamy do czynienia z sytuacją, że najemcy okresowo przeprowadzają takie prace, bo są np. zobowiązani do zmiany co pięć lat wystroju lokali, w których prowadzą działalność. Wiążące ich umowy nakazują np. dostosowanie się do wymogów sieci usługowych czy dystrybucyjnych obowiązujących na całym świecie w zakresie wyglądu pomieszczeń sprzedażowych. W podobnych sytuacjach te nakłady ‒ z reguły są to kwoty dużo wyższe niż choćby podatkowo przyjęty próg istotności ‒ są ujmowane jako ulepszenia w obcych środkach trwałych. W rachunkowości podlegają one amortyzacji przez przewidywany okres użytkowania, który jest najczęściej okresem najmu albo okresem, co który zgodnie z regułami obowiązującymi najemcę są wykonywane tego typu prace.