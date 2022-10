Choć DGP informował o tym problemie na swoich łamach jako pierwszy (m.in. w artykule „27 lat to wciąż zbyt mało. Wyższych odpisów amortyzacyjnych nie będzie” – DGP nr 181 z 19 września 2022 r.), to wpisy na forach sugerują, że nie wszyscy dostrzegli ostatnią zmianę przepisów. Tymczasem na podpis prezydenta czeka ustawa z 7 października 2022 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych oraz niektórych innych ustaw (druk sejmowy nr 2544 – dalej: nowela), która ma odsunąć w czasie obowiązek przeszacowania środków trwałych. Zmieniła ona brzmienie art. 15 ust. 5 ustawy z 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (dalej: ustawa o CIT) oraz art. 22o ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych (dalej: ustawa o PIT). Wyrazy „w okresie trzech kwartałów w roku poprzedzającym rok podatkowy w stosunku do analogicznego okresu” zastąpiono wyrazami „w okresie dwóch kwartałów oraz w okresie czterech kwartałów danego roku kalendarzowego w stosunku do analogicznych okresów”. Rozporządzenie dotyczące przeszacowania będzie więc wydawane, jeśli wskaźnik wzrostu cen nakładów inwestycyjnych w okresie dwóch kwartałów oraz w okresie czterech kwartałów danego roku kalendarzowego w stosunku do analogicznych okresów roku ubiegłego przekroczy 10 proc. Co ważne, przepisy w nowym brzmieniu stosuje się do wskaźników wzrostu cen nakładów inwestycyjnych ogłaszanych przez prezesa Głównego Urzędu Statystycznego, począwszy od 2022 r. (art. 20 ust. 3 noweli). Tym samym – z racji tego, że wskaźnik za dwa kwartały, który został ogłoszony 31 sierpnia br., wynosił 9,8 proc., a więc nie przekroczył 10 proc., a w przepisie jest słowo „oraz” – przeszacowanie środków trwałych na potrzeby podatku dochodowego prawdopodobnie nam w tym roku nie grozi. Prawdopodobnie, bo trzeba pamiętać, że prezes GUS komunikat dotyczący wzrostu cen nakładów inwestycyjnych za trzy kwartały br. powinien wydać do 30 listopada 2022 r. Jeśli zatem znowelizowane przepisy nie weszłyby do tego czasu w życie, a wskaźnik przekroczy 10 proc., to minister finansów będzie musiał wydać rozporządzenie nakładające obowiązek przeszacowania wartości środków trwałych na podstawie dotychczasowych regulacji.