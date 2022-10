Jednym z najważniejszych czynników decydujących o utrzymaniu się firmy na rynku jest zdolność do terminowego regulowania swoich zobowiązań wobec kontrahentów i budżetu, czyli zachowanie płynności finansowej. Jest to ważne szczególnie teraz, gdy ceny surowców są coraz wyższe, a one same coraz trudniej dostępne. Dlatego księgowi mogą podpowiadać zarządom, na co zwrócić uwagę w tym zakresie. Jesteśmy tuż po zatwierdzeniu sprawozdań za 2021 r., co też może sprzyjać takiej analizie.