Zgodnie z art. 1 ust. 1 pkt 1 lit. a ustawy o podatku od czynności cywilnoprawnych daninie tej podlegają umowy sprzedaży rzeczy. Tak więc wskazane w zapytaniu transakcje będą podlegały opodatkowaniu podatkiem od czynności cywilnoprawnych, o ile wartość urządzenia (urządzeń) będącego przedmiotem kupna-sprzedaży przekroczy 1 tys. zł. Przy czym PCC naliczony i uregulowany od wartości nabytego składnika majątku (urządzenia) przed jego przyjęciem do używania zwiększy wartość początkową tego urządzenia (Wn konto 08 „Środki trwałe w budowie”; Ma konto 22 „Rozrachunki publicznoprawne” oraz wprowadzenie składnika majątku do ewidencji środków trwałych: Wn konto 01 „Środki trwałe”; Ma konto 08 „Środki trwałe w budowie”). Zgodnie bowiem z art. 28 ust. 2 i ust. 8 ustawy o rachunkowości cena nabycia to cena zakupu składnika aktywów obejmująca kwotę należną sprzedającemu, bez podlegających odliczeniu podatku od towarów i usług oraz podatku akcyzowego, a w przypadku importu powiększona o obciążenia o charakterze publicznoprawnym oraz powiększona o koszty bezpośrednio związane z zakupem i przystosowaniem składnika aktywów do stanu zdatnego do używania lub wprowadzenia do obrotu (łącznie z kosztami transportu, jak też załadunku, wyładunku, składowania lub wprowadzenia do obrotu), a obniżona o rabaty, opusty oraz inne podobne zmniejszenia i odzyski. Cena nabycia środków trwałych w budowie oraz środków trwałych obejmuje zaś ogół ich kosztów poniesionych przez jednostkę za okres budowy, montażu, przystosowania i ulepszenia do dnia bilansowego lub przyjęcia do używania. W tym również niepodlegający odliczeniu podatek od towarów i usług oraz podatek akcyzowy, a także koszt obsługi zobowiązań zaciągniętych w celu ich finansowania i związane z nimi różnice kursowe, pomniejszony o przychody z tego tytułu.