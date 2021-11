W świetle najnowszych interpretacji indywidulanych w razie wypłaty zysku przypadającego komandytariuszowi za rok obrotowy trwający od 1 maja 2021 r. do 31 grudnia 2021 r. spółka komandytowa nie będzie obowiązana jako płatnik do pobrania CIT z tytułu dochodu uzyskanego przez komandytariusza z udziału w zyskach osób prawnych, gdyż dochód ten korzystać będzie ze zwolnienia z art. 22 ust. 4 ustawy o CIT. Zgodnie bowiem z tym przepisem zwalnia się od podatku dochodowego przychody z tytułu udziału w zyskach osób prawnych, o których mowa w art. 7b ust. 1 pkt 1 lit. a, f oraz j, z wyjątkiem dochodów uzyskiwanych przez komplementariusza z tytułu udziału w zyskach spółki, o której mowa w art. 1 ust. 3 pkt 1, jeżeli spełnione są określone warunki. W dotychczasowym stanie prawnym za dywidendę rozumiany jest udział w zysku spółki komandytowo-akcyjnej uzyskany przez akcjonariusza. Przepis odwołuje się bowiem do art. 3 ust. 1 pkt 1 ustawy o CIT, w którym mowa o tej spółce.

Z 1 stycznia 2021 r. (lub z 1 maja 2021 r. na podstawie decyzji wspólników) spółki komandytowe stały się podatnikami CIT. Wtedy też zmianie uległ art. 1 ust. 3 pkt 1, do którego odwołuje się art. 22 ust. 4 ustawy o CIT, i zawiera on obecnie odniesienie nie tylko do spółki komandytowo-akcyjnej, lecz także do komandytowej. Oznacza to, że zwalnia się od podatku dochodowego przychody z tytułu udziału w zyskach osób prawnych, zarówno spółki komandytowej, jak i komandytowo-akcyjnej, uzyskiwane przez komandytariuszy w spółce komandytowej i akcjonariuszy w spółce komandytowo-akcyjnej. Oczywiście opisane powyżej zwolnienie ma zastosowanie, kiedy spółka uzyskująca dochody posiada udziały w spółce wypłacającej należności w wysokości wskazanej w pkt 3 powyżej nieprzerwanie przez okres dwóch lat (art. 22 ust. 4a ustawy o CIT). Zwolnienie to, zgodnie z dodanym od 1 stycznia 2011 r. art. 22 ust. 4d ustawy o CIT, ma zastosowanie, jeżeli posiadanie udziałów w spółce wypłacającej należności wynika z tytułu własności oraz w odniesieniu do dochodów uzyskiwanych z udziałów posiadanych na podstawie tytułu własności.