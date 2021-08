Skoro mowa o pożyczce z WFOŚiGW, to warto wspomnieć o art. 90 ustawy z 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych. Zgodnie z jego treścią na finansowanie wydatków na inwestycje i zakupy inwestycyjne – w tym ujęte w ramach przedsięwzięć, o których mowa w art. 226 ust. 3 – jednostki samorządu terytorialnego mogą zaciągać pożyczki w państwowych funduszach celowych oraz w państwowych i samorządowych osobach prawnych zaliczanych do sektora finansów publicznych, o ile tak stanowi ustawa tworząca fundusz lub osobę prawną. Należy domniemywać, że gmina zaciągnęła pożyczkę w funduszu. Co do zasady zobowiązanie to powinno być uregulowane zgodnie z treścią danego stosunku prawnego, np. umowy pożyczki. Możliwa jest także wcześniejsza spłata zobowiązania przez gminę, co zapewne dopuszczają postanowienia umowne. Wówczas jednak z perspektywy konstrukcji budżetu niewątpliwie niezbędne jest dokonanie zmian w rozchodach budżetu. Zatem trzeba dokonać ich zwiększenia o spłaty przewidziane w 2021 r. Równolegle należy też dokonać zmian w wieloletniej prognozie finansowej. Warto bowiem mieć na uwadze, że dane z uchwały budżetowej i wspomnianej prognozy finansowej muszą być ze sobą zbieżne. Wynika to z art. 229 ww. ustawy, gdzie postanowiono, że wartości przyjęte w wieloletniej prognozie finansowej i budżecie JST powinny być zgodne co najmniej w zakresie wyniku budżetu i związanych z nim kwot przychodów i rozchodów oraz długu JST.