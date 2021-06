W VAT po zmianach od 2021 r. liczy się data uzgodnienia warunków korekty – czyli będzie to w czerwcu, nawet jeśli faktura korygująca zostanie wystawiona w lipcu lub później. Zgodnie z art. 86 ust. 19a ustawy o podatku od towarów i usług w przypadku obniżenia podstawy opodatkowania, o którym mowa w art. 29a ust. 13, lub stwierdzenia pomyłki w kwocie podatku na fakturze, o której mowa w art. 29a ust. 14, nabywca towaru lub usługi jest obowiązany do zmniejszenia kwoty podatku naliczonego w rozliczeniu za okres, w którym warunki obniżenia podstawy opodatkowania dla dostawy towarów lub świadczenia usług zostały uzgodnione z dostawcą towarów lub usługodawcą, jeżeli przed upływem tego okresu rozliczeniowego warunki te zostały spełnione. W przypadku gdy warunki obniżenia podstawy opodatkowania dla dostawy towarów lub świadczenia usług zostały spełnione po upływie okresu rozliczeniowego, w którym warunki te zostały uzgodnione, nabywca towaru lub usługi jest obowiązany do zmniejszenia kwoty podatku naliczonego w rozliczeniu za okres, w którym warunki te zostały spełnione. Jeżeli podatnik nie obniżył kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego określonego w fakturze, której korekta dotyczy, a prawo do takiego obniżenia mu przysługuje, to zmniejszenie kwoty podatku naliczonego uwzględnia się w rozliczeniu za okres, w którym podatnik dokonuje tego obniżenia. Strony powinny posiadać dokumentację, z której wynika, że warunki korekty zostały uzgodnione. Nie ma zamkniętego katalogu dokumentów, które to potwierdzają – może być to np. korespondencja e-mailowa, dokumenty zapłaty czy potwierdzenie przyjęcia towaru do magazynu sprzedawcy.