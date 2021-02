Minimalną opłatę z tytułu nadzoru (1033 zł) wnoszą firmy audytorskie, które w 2021 r. nie osiągnęły przychodów w trzech pierwszych kwartałach lub wysokość opłaty obliczona jako iloczyn stawki oraz przychodów firmy audytorskiej osiągniętych (w tym prognozowanych) do końca roku jest niższa. Mają na to czas do 15 października 2021 r.