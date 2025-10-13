Odpowiedź:
Straty powstałe w wyniku pożaru ujmuje się w ciężar pozostałych kosztów operacyjnych, natomiast otrzymane lub należne odszkodowanie – w pozostałych przychodach operacyjnych.
Koszty napraw, usuwania skutków pożaru, złomowania czy rozbiórki zniszczonych składników majątku również stanowią pozostałe koszty operacyjne. Ważne
Odszkodowanie można ująć w księgach już na podstawie decyzji ubezpieczyciela o przyznaniu świadczenia. Nie trzeba czekać na faktyczny wpływ środków na rachunek bankowy.
Nie wolno włączać kosztów ani przychodów związanych z pożarem do wartości początkowej środka trwałego w budowie. Straty i szkody poniesione w trakcie budowy środka trwałego, a także koszty ich usuwania, obciążają pozostałe koszty operacyjne i nie zwiększają wartości początkowej inwestycji.
Uzasadnienie:
Zdarzenia losowe – takie jak pożar, powódź czy wichura – choć powodują poważne skutki majątkowe, nie mieszczą się w ramach normalnego ryzyka prowadzenia działalności. W praktyce jednostki mają problem, jak ująć skutki pożaru w ewidencji księgowej, zwłaszcza gdy obejmują one różne grupy aktywów (towary, wyposażenie, środki trwałe, środki trwałe w budowie), a jednocześnie trwa procedura odszkodowawcza z ubezpieczycielem.
► Charakter zdarzenia losowego
Zgodnie z art. 3 ust. 1 pkt 32 ustawy o rachunkowości, zdarzenia losowe to wszystkie niepewne, incydentalne i nadzwyczajne zdarzenia, niezależne od woli jednostki i wykraczające poza normalne ryzyko działalności. Do takich zdarzeń należą m.in. pożary, powodzie, wichury, gradobicia czy uderzenia pioruna. Od 2015 r. w rachunkowości nie występuje już pozycja „zyski i straty nadzwyczajne”. Wszystkie skutki zdarzeń losowych prezentuje się w pozycji pozostałych kosztów i przychodów operacyjnych, które służą ujęciu zdarzeń niebędących elementem działalności podstawowej jednostki.
► Sposób ujęcia strat i odszkodowań
W księgach rachunkowych należy dokonać następujących ujęć:
- straty w majątku (np. towary, środki trwałe, środki trwałe w budowie, wyposażenie) – na koncie „Pozostałe koszty operacyjne”,
- koszty likwidacji i uprzątnięcia szkód (np. demontaż, złomowanie, usługi rzeczoznawcy) – również na koncie „Pozostałe koszty operacyjne”,
- odszkodowanie należne od ubezpieczyciela – na koncie „Pozostałe przychody operacyjne”. Ujęcia dokonuje się na dzień powstania obowiązku ubezpieczyciela, tj. należy przyjąć datę decyzji o wypłacie odszkodowania, jeśli z jej treści jednoznacznie wynika, że środki zostaną przekazane.
► Księgowanie odszkodowania
Jeżeli jednostka otrzymała decyzję o przyznaniu odszkodowania, księguje należność w wysokości określonej w decyzji:
- Wn „Pozostałe rozrachunki – Ubezpieczyciel”,
- Ma „Pozostałe przychody operacyjne”.
Po wpływie środków pieniężnych:
- Wn „Rachunek bieżący”,
- Ma „Pozostałe rozrachunki – Ubezpieczyciel”.
Jeżeli wysokość odszkodowania nie pokrywa całej wartości szkód, różnica stanowi stratę obciążającą wynik finansowy w pozycji pozostałych kosztów operacyjnych.
► Środki trwałe i środki trwałe w budowie
Jeżeli zniszczeniu uległy środki trwałe, jednostka powinna:
- odnieść nieumorzoną wartość środka trwałego w ciężar „Pozostałych kosztów operacyjnych”,
- jednocześnie przeksięgować dotychczasowe umorzenie na „Umorzenie środków trwałych”.
W przypadku środków trwałych w budowie jednostka powinna przeprowadzić test na utratę wartości (art. 28 ust. 7 u.r.), a w razie potrzeby dokonać odpisu aktualizującego w ciężar pozostałych kosztów operacyjnych. Uwaga! Koszty związane z usuwaniem skutków pożaru (np. odbudowa, remont, demontaż, uprzątnięcie pogorzeliska) nie zwiększają wartości początkowej inwestycji, tylko obciążają wynik finansowy bieżącego okresu.
► Różnice między ubezpieczeniem a dotacją
W przypadku gdy jednostka otrzymałaby pomoc publiczną lub dotację na odbudowę zniszczonego majątku, świadczenie takie należy rozliczyć zgodnie z art. 41 ustawy o rachunkowości – jako rozliczenia międzyokresowe przychodów, rozliczane w czasie proporcjonalnie do amortyzacji nowo wytworzonych aktywów. Natomiast odszkodowanie z tytułu ubezpieczenia zawsze ujmuje się bezpośrednio w pozostałych przychodach operacyjnych.
Przykład
Pożar hali magazynowej
Spółka ABC sp. z o.o. utraciła w wyniku pożaru:
- towary handlowe o wartości księgowej 560 000 zł,
- środki trwałe o wartości początkowej 950 000 zł i dotychczasowym umorzeniu 600 000 zł.
Firma otrzymała decyzję ubezpieczyciela o przyznaniu odszkodowania w wysokości 500 000 zł. Poniosła również koszty rzeczoznawcy w kwocie 6000 zł + 23 proc. VAT.
Księgowania:
1. Wartość utraconych towarów:
- Wn „Pozostałe koszty operacyjne – inne” 560 000 zł,
- Ma „Towary” 560 000 zł.
2. Wyksięgowanie zniszczonych środków trwałych:
- Wn „Umorzenie środków trwałych” 600 000 zł,
- Wn „Pozostałe koszty operacyjne – inne” 350 000 zł
- Ma „Środki trwałe” 950 000 zł.
3. Faktura od rzeczoznawcy:
- Wn „Pozostałe koszty operacyjne – inne” 6000 zł,
- Ma „VAT naliczony” 1380 zł,
- Ma „Rozrachunki z dostawcami” 7380 zł.
4. Ujęcie decyzji ubezpieczyciela:
- Wn „Pozostałe rozrachunki – ubezpieczyciel” 500 000 zł,
- Ma „Pozostałe przychody operacyjne” 500 000 zł.
5. Wpływ środków pieniężnych:
- Wn „Rachunek bieżący” 500 000 zł,
- Ma „Pozostałe rozrachunki – ubezpieczyciel” 500 000 zł.
Podstawa prawna
ustawa z 29 września 1994 r. o rachunkowości (t.j. Dz.U. z 2023 r. poz. 120; ost.zm. Dz.U. z 2025 r. poz. 1218)
komunikat ministra rozwoju i finansów z 25 maja 2017 r. w sprawie ogłoszenia uchwały Komitetu Standardów Rachunkowości w sprawie przyjęcia Krajowego Standardu Rachunkowości nr 11 „Środki trwałe” (Dz.Urz. MRiF z 2017 r. poz. 105)
