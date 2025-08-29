Celem zmian jest zapewnienie obywatelom jednego, prostego kanału dostępu do wszystkich danych o produktach emerytalnych.
ZUS przejmie zadania Centralnej Informacji Emerytalnej
- Nowelizacja ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych nakłada na ZUS obowiązki, które pierwotnie miały realizować PFR Portal w ramach CIE. ZUS będzie odpowiedzialny za udostępnianie ubezpieczonym informacji o:
- indywidualnych kontach emerytalnych (IKE) i kontach zabezpieczenia emerytalnego (IKZE),
- pracowniczych programach emerytalnych (PPE), otwartych funduszach emerytalnych (OFE) i pracowniczych planach kapitałowych (PPK),
- zewidencjonowanych składkach i wpłatach,
- wartości jednostek uczestnictwa w funduszach, papierów wartościowych oraz innych instrumentów finansowych.
Dane te będą mogły być prezentowane w mObywatelu, podobnie jak dotychczasowe informacje o środkach z programów nieobowiązkowych – na podstawie dobrowolnych porozumień zawieranych przez operatorów z Ministrem Cyfryzacji.
Wejście w życie przepisów dotyczących emerytur
Nowe regulacje wejdą w życie po 14 dniach od ogłoszenia ustawy w Dzienniku Ustaw. Jednak część przepisów – dotyczących przekazywania przez instytucje finansowe danych do ZUS oraz udostępniania informacji o stanie konta i prognozowanej emeryturze w systemie teleinformatycznym – zacznie obowiązywać od 1 stycznia 2026 r.