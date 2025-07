Nie ma porozumienia w sprawie płacy minimalnej

W piątek na posiedzeniu plenarnym Rada Dialogu Społecznego debatowała nad propozycją rządu dotyczącą minimalnego wynagrodzenia na 2026 r. Rada Ministrów przedstawiła podwyżkę na poziomie 140 zł, do kwoty 4806 zł brutto, co w praktyce oznacza 3 proc. wzrost najniższej krajowej względem tego roku. Z kolei minimalna stawka godzinowa ma wynieść 31,40 zł. Pracodawcy poparli propozycję rządu. Natomiast związkowcy, którzy zaproponowali przyszłoroczne minimalne wynagrodzenie za pracę na poziomie 5015 zł brutto, zawnioskowali o wyższą podwyżkę od rządowej. Jak tłumaczą, propozycja Rady Ministrów oznaczałaby pogorszenie relacji płacy minimalnej w stosunku do przeciętnego wynagrodzenia. Z uwagi na to, że przedstawiciele pracowników i pracodawców nie doszli do porozumienia, decyzję w sprawie minimalnego wynagrodzenia podejmie rząd. Ustali je w drodze rozporządzenia Rady Ministrów, które do 15 września jest ogłaszane w Dzienniku Ustaw.