Maksymalny czas na przyjęcie pacjenta od zespołu ratownictwa medycznego w szpitalach ma wynieść nie więcej niż 15 minut, licząc od momentu jego przybycia do placówki zarejestrowanej w Systemie Wspomagania Dowodzenia Państwowego Ratownictwa Medycznego – wynika z projektu rozporządzenia ministra zdrowia, które trafiło do konsultacji publicznych. Na zgłaszanie uwag dano partnerom społecznym zaledwie tydzień. To, jak tłumaczy resort w ocenie skutków regulacji (OSR), konieczność, w związku z wejściem w życie ustawy zmieniającej ustawę o państwowym ratownictwie medycznym z 24 kwietnia 2025 r. (Dz.U. poz. 637). Nowy wymóg ma obowiązywać jeszcze w tym roku. Tak jak na etapie pracy nad nowelizacją ustawy, tak teraz na etapie rozporządzenia, to rozwiązanie budzi gorące emocje i obawy co do jego zastosowania w praktyce.

Kluczowa analiza dla 15 minut na przyjęcie karetki