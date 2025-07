Chodzi o projekt nowelizacji ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych oraz niektórych innych ustaw autorstwa Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej. Właśnie pojawiła się jego najnowsza, trzecia już wersja. Proponowana nowelizacja zakłada reformę orzecznictwa lekarskiego ZUS oraz określa nowe zasady kontroli zwolnień lekarskich. W związku z tym resort pracy chce, aby ZUS miał zapewniony szybszy dostęp do dokumentacji medycznej.

Jednak zastrzeżenia do tej propozycji ma minister zdrowia. „Podtrzymuję uprzednio wyrażane wątpliwości co do proponowanego brzmienia przepisów projektowanej ustawy. Zmiany w zbyt szerokim zakresie nakładają na podmioty udzielające świadczeń zdrowotnych obowiązek nieodpłatnego udostępniania dokumentacji medycznej na potrzeby spraw pozostających w zakresie ZUS” – wskazuje w opinii do najnowszej wersji projektu Izabela Leszczyna. Wyjaśnia, że prowadzenie dokumentacji medycznej służy przede wszystkim ochronie zdrowia. Jej właścicielem jest podmiot leczniczy, który – co istotne – ponosi koszty jej wytworzenia, przechowywania oraz zabezpieczenia.