Jakie są filary strategii Polpharmy w zakresie HR?

W tym roku obchodzimy 90-lecie Polpharmy – to nie tylko piękna rocznica, lecz także symbol ciągłości, stabilności i odpowiedzialności, którą czujemy wobec naszych pracowników i społeczności. To także doskonały moment, by spojrzeć na to, jak zmienia się nasze podejście do zarządzania ludźmi. Nasza strategia HR opiera się na czterech filarach: rozwoju, przywództwie, różnorodności i nowoczesności.

Po pierwsze – rozwój. Wierzymy, że organizacja ucząca się to taka, która nie tylko oferuje szkolenia, lecz także inspiruje do samodzielnego poszukiwania wiedzy i zdobywania nowych doświadczeń. Dlatego stworzyliśmy Polpharma Kampus – przestrzeń, w której każdy może rozwijać swoje kompetencje, niezależnie od stanowiska czy stażu.

Po drugie – przywództwo blisko ludzi. Nasi liderzy nie są odległymi menedżerami – są obecni, słuchają, wspierają. Organizujemy nieformalne spotkania „Razem przy kawie”, podczas których pracownicy mogą porozmawiać z liderami, jak również regularne spotkania z wszystkimi pracownikami, sesje Q&A – wszystko po to, by budować zaufanie i bezpieczeństwo psychologiczne.

Po trzecie – różnorodność i inkluzywność. W Polpharmie pracują osoby z różnych pokoleń, z różnym doświadczeniem i różnymi kompetencjami. Wierzymy, że to właśnie ta różnorodność jest naszą siłą. Uczymy się od siebie nawzajem, wspieramy mentoring i tworzymy przestrzeń do dialogu.

I wreszcie – nowoczesność. AI, robotyka, cyfryzacja – to nie są dla nas hasła z przyszłości. To codzienność, do której przygotowujemy naszych pracowników, oferując im narzędzia i wiedzę, by mogli efektywnie współpracować z technologią.

Czego mogą się nauczyć pracownicy w ramach Polpharma Kampus?

Polpharma Kampus to coś więcej niż tradycyjna platforma szkoleniowa – to nasz wewnętrzny uniwersytet. Oferujemy programy rozwojowe, które wspierają zarówno kompetencje techniczne, jak i miękkie. Pracownicy uczą się m.in. efektywnej komunikacji, zarządzania zespołem, pracy w różnorodnych środowiskach, ale też umiejętności cyfrowych czy budowania efektywnych procesów biznesowych, mogą też zadbać o swój wellbeing.

Kampus to także przestrzeń do eksperymentowania – testujemy nowe formy nauki, takie jak grywalizacja, microlearning oraz warsztaty z AI. Co ważne, uczymy nie tylko jednostki, lecz także całe zespoły, jak lepiej się komunikować, jak korzystać z różnorodności, jak wspólnie rozwiązywać problemy. To inwestycja, która procentuje każdego dnia.

Jaki odsetek awansów stanowią rekrutacje wewnętrzne? Jak wygląda proces i jakie są jego efekty?

Aż 25 proc. naszych rekrutacji to awanse wewnętrzne, co jest dla nas ogromnym powodem do dumy. Wierzymy, że najlepsze talenty często są już w organizacji, trzeba tylko stworzyć im przestrzeń do rozwoju. Proces jest przejrzysty: oferta trafia na wewnętrzną platformę, a pracownicy są zachęcani do aplikowania. Menedżerowie wspierają swoich ludzi w rozwoju, a HR towarzyszy im na każdym etapie.

Efekty? Przede wszystkim większe zaangażowanie i lojalność. Pracownicy widzą, że mogą się rozwijać nie tylko w swojej roli, lecz także poza nią, że ich potencjał jest dostrzegany. To także sposób na budowanie silnej kultury organizacyjnej – opartej na zaufaniu, transparentności i wspólnych wartościach.

W Polpharmie jest również program mentoringowy. W jaki sposób funkcjonuje?

Obecnie w pilotażowej edycji programu działa 36 par mentor–mentee. To relacje oparte na zaufaniu, otwartości i chęci dzielenia się doświadczeniem. Program łączy osoby z różnych działów, pokoleń i poziomów organizacyjnych, ale także różnych międzynarodowych oddziałów w ramach Grupy Polpharma. Dzięki temu nie tylko rozwijamy kompetencje, lecz także budujemy mosty między różnymi perspektywami.

Mentoring to nie tylko nauka, lecz także wzmacnianie kultury informacji zwrotnej, rozwijanie empatii i budowanie relacji. To przestrzeń, w której można zadawać pytania, dzielić się wątpliwościami i wspólnie szukać rozwiązań. Dla wielu uczestników to doświadczenie zmieniające sposób myślenia o pracy i o sobie samym.

Jak zorganizowana jest komunikacja służąca zbieraniu opinii pracowników?

Komunikacja to dla nas nie tylko przekaz, lecz przede wszystkim dialog. Regularnie prowadzimy badania zaangażowania, ale też pytamy o feedback w konkretnych obszarach: od benefitów, przez warunki pracy i rozwój, do jakości współpracy i praktyk menedżerskich. Korzystamy z ankiet, spotkań, platform cyfrowych – ale też po prostu rozmawiamy.

Co ważne, nie zbieramy opinii „dla zasady”. Każdy głos jest analizowany, a wnioski przekładane na konkretne działania i inicjatywy. Pracownicy widzą, że ich opinia ma znaczenie – i to buduje zaufanie oraz poczucie wpływu. Dzięki temu udaje nam się osiągać wysokie wyniki zaangażowania, plasujące nas w gronie najlepszych pracodawców.

Staracie się skracać dystans między liderami i pracownikami?

Zdecydowanie tak. W Polpharmie mówimy o przywództwie blisko ludzi – i to nie są puste słowa. Podczas cykli spotkań „Razem przy kawie” liderzy rozmawiają z pracownikami w nieformalnej atmosferze i omawiają ważne dla nich tematy. Wprowadziliśmy standardy przywództwa, w których na równym poziomie stawiamy koncentrację na rozwoju biznesu i nastawienie na człowieka. Takie pojęcia jak: empatia, szacunek, dotrzymywanie słowa czy rozwój współpracowników są kluczowe w naszych standardach liderskich.

To podejście buduje zaufanie, otwartość i poczucie bezpieczeństwa. Pracownicy wiedzą, że mogą pytać, ale przede wszystkim proponować rozwiązania.

Jakie są podstawy zarządzania różnorodnością pokoleniową w Polpharmie?

W Polpharmie pracują osoby z różnych pokoleń, o różnych doświadczeniach, potrzebach i stylach pracy. Mamy pracowników z ponad 40-letnim stażem, którzy pamiętają początki firmy, i młodych specjalistów, którzy dopiero zaczynają swoją zawodową drogę. Wierzymy, że każde pokolenie wnosi coś unikalnego, a naszą rolą jako organizacji jest stworzenie przestrzeni, w której te różnice stają się wartością dodaną.

W Polpharmie działają także oddolne grupy pracownicze w ramach inicjatywy „Różni razem”. To społeczności tworzone przez samych pracowników, które odpowiadają na realne potrzeby i wspierają budowanie kultury inkluzywności. Na przykład „Razem dla kobiet” to grupa wspierająca rozwój zawodowy kobiet, promująca równość szans, dzieląca się doświadczeniem i inspiracjami. Organizują warsztaty, spotkania z liderkami, mentoring i działania edukacyjne.

„Razem dla pokoleń” jest inicjatywą, która łączy różne generacje pracowników. To przestrzeń do wymiany doświadczeń, wzajemnego uczenia się i budowania mostów między młodszymi i starszymi pracownikami.

„Razem dla rodziców” wspiera pracowników w łączeniu życia zawodowego z rodzinnym. Członkowie tej grupy poruszają tematy elastyczności pracy, powrotu po urlopach rodzicielskich, organizują webinary i spotkania z ekspertami. To także przestrzeń wsparcia emocjonalnego i wymiany doświadczeń.

„Razem dla neuroróżnorodności” to grupa, która edukuje i buduje zrozumienie dla osób o różnych stylach poznawczych, w tym osób w spektrum autyzmu, z ADHD czy innymi formami neuroróżnorodności. Ich działania pomagają szerzyć empatię, dostosowywać środowisko pracy i promować otwartość.

Te grupy to nie tylko inicjatywy – to żywa tkanka naszej organizacji, która pokazuje, że różnorodność nie jest wyzwaniem, ale ogromną szansą. Dzięki nim budujemy kulturę, w której każdy może być sobą, czuć się bezpiecznie i wnosić swój wyjątkowy wkład. To właśnie ta energia oddolna sprawia, że Polpharma jest miejscem, w którym różnice nie dzielą, lecz łączą.

Jakie działania edukacyjne są podejmowane, aby przygotować pracowników do współpracy ze sztuczną inteligencją?

AI to nie przyszłość – to teraźniejszość. Dlatego inwestujemy w edukację i rozwój kompetencji cyfrowych. Działa u nas także społeczność „Digital Tribe”. Organizujemy webinary, szkolenia i warsztaty, które pokazują, jak efektywnie współpracować z technologią. Wprowadzamy rozwiązania AI w produkcji i w komercji. Uczymy się, jak współpracować z AI, a nie obawiać się, że nas zastąpi.

Kupujemy licencje, testujemy nowe narzędzia, ale przede wszystkim uczymy ludzi, jak z nich korzystać. Bo im większe mamy kompetencje, tym większy mamy wpływ – a to właśnie wpływ daje poczucie bezpieczeństwa i sensu w pracy.

JPO