Takie konsekwencje może mieć nowelizacja kodeksu pracy, która ma ujednolicić zasady zaliczania różnych form zatrudnienia i działalności zawodowej do stażu pracy. 22 maja 2025 r. Stały Komitet Rady Ministrów przyjął projekt, tym samym pozwalając na dalsze prace nad zmianą ustawy.

Przypomnijmy, że rozpoczęto je 11 lipca 2024 r. z polecenia Agnieszki Dziemianowicz-Bąk, minister rodziny, pracy i polityki społecznej. Projekt ma na celu rozbudowanie zasad ustalania stażu pracy – będzie można dodać do niego okresy zatrudnienia w innych formach niż stosunek pracy. Celem tych zmian jest wyrównanie sytuacji pracowników niezależnie od formy wcześniejszego zatrudnienia oraz zapewnienie bardziej sprawiedliwego traktowania, co wynika wprost z konstytucyjnych gwarancji równości.

Teraz przepisy pozwalają włączyć do stażu pracy, od którego zależą uprawnienia pracownicze, tylko okresy zatrudnienia na podstawie umowy o pracę oraz służby w takich jednostkach, jak: policja, Urząd Ochrony Państwa, Agencja Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Agencja Wywiadu, Służba Kontrwywiadu Wojskowego, Służba Wywiadu Wojskowego, Centralne Biuro Antykorupcyjne, Biuro Ochrony Rządu, Służba Ochrony Państwa, Służba Więzienna, Straż Graniczna i Państwowa Straż Pożarna.

A zatem spora grupa pracujących osób pomimo wielu przepracowanych lat, np. na podstawie umów cywilnoprawnych albo w formie jednoosobowej działalności gospodarczej, była pomijana podczas ustalania uprawnień pracowniczych.

Co będzie się wliczać do stażu pracy?

Z najnowszej wersji projektu wynika, że kodeks pracy ma zostać uzupełniony o art. 3021, w którym katalog form zatrudnienia wliczanych do stażu pracy zostanie rozszerzony m.in. o okresy:

prowadzenia przez osobę fizyczną pozarolniczej działalności ,

, do której, zgodnie z przepisami kodeksu cywilnego, stosuje się przepisy dotyczące zlecenia, wykonywania przez osobę fizyczną umowy agencyjnej, pozostawania przez osobę fizyczną członkiem rolniczej spółdzielni produkcyjnej, pozostawania przez osobę fizyczną członkiem spółdzielni kółek rolniczych w przypadku podlegania ubezpieczeniom emerytalno-rentowym, zawieszenia działalności gospodarczej przez osobę prowadzącą pozarolniczą działalność gospodarczą w celu sprawowania osobistej opieki nad dzieckiem, za który zostały opłacone składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe,

przez osobę prowadzącą pozarolniczą działalność gospodarczą w celu sprawowania osobistej opieki nad dzieckiem, za który zostały opłacone składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe, wykonywania innej niż zatrudnienie pracy zarobkowej – udokumentowany, przebyty za granicą u pracodawcy zagranicznego.

Dokumenty, które będą potwierdzać okresy wliczane do stażu pracy

Projektowane przepisy określają również szczegółowe zasady dokumentowania przepracowanych okresów. Wszystkie formy aktywności zawodowej, za które odprowadzano składki do ZUS i które mają zostać wliczone do stażu pracy, będzie trzeba udokumentować zaświadczeniem wydanym przez ZUS. Dotyczy to zarówno prowadzenia działalności gospodarczej, współpracy przy takiej działalności, umów cywilnoprawnych, jak i okresów zawieszenia działalności w celu opieki nad dzieckiem.

W przypadku działalności gospodarczej bez obowiązku opłacania składek emerytalno-rentowych wystarczające ma być zaświadczenie o podleganiu ubezpieczeniu zdrowotnemu. Wnioski o takie zaświadczenia będzie można złożyć wyłącznie elektronicznie, za pośrednictwem systemu teleinformatycznego ZUS.

Takie sformułowanie obowiązków w zakresie dokumentacji będzie sporym ułatwieniem w kontekście dowodowym. Ponadto zapobiega dowolnemu interpretowaniu przepisów.

Dodatki zależne od stażu pracy przysługują głównie w administracji

Proponowane zmiany będą miały istotny wpływ na wiele różnych zawodów, szczególnie że poza sektorem prywatnym część uprawnień jest przewidziana w przepisach szczególnych dla określonej kategorii pracowników, tzw. pragmatyków, np. nauczycieli czy pracowników administracyjnych. Gra toczy się o wiele różnych przywilejów.

Najważniejsze z nich to uprawnienia dotyczące wymiaru urlopu wypoczynkowego, dodatki stażowe czy nagrody jubileuszowe. Pierwszy punkt wydaje się najistotniejszy z perspektywy szeroko rozumianego biznesu. Natomiast zarówno dodatek stażowy, jak i nagroda jubileuszowa dotyczą raczej zawodów regulowanych pragmatykami lub miejsc pracy, w których wewnętrze przepisy funkcjonujące w zakładach pracy uzależniają przywileje pracownicze od stażu pracy.

Równie istotny wpływ zmiana może wywołać w branżach, w których dostęp do poszczególnych stanowisk jest uzależniony od ogólnego stażu pracy. Wprowadzenie nowych zasad znacząco poszerzy bowiem grono potencjalnych kandydatów spełniających wymagane kryteria.

Zmiany dotyczące wliczania zlecenia i działalności do stażu obejmą wszystkich

Nie mniej ważny wydaje się wpływ nowych przepisów na prawo do urlopu wychowawczego i okresy wypowiedzenia umów o pracę w sytuacji, gdy pracownik zatrudniony w zakładzie pracy uprzednio współpracował z pracodawcą na podstawie umowy cywilnoprawnej. To samo odnosi się do wysokości odprawy z tytułu rozwiązania umowy o pracę lub odprawy pośmiertnej.

Wątpliwości budzi lakoniczność przepisów przejściowych. Nowe uprawnienia pracownicze mają przysługiwać od dnia wejścia w życie ustawy. W obecnej wersji projektu jest to 1 stycznia 2026 r. Jednocześnie sformułowano przepisy przejściowe, które przewidują, że nie będzie się wliczać okresów zaliczanych na nowych zasadach do okresu pracy wymaganego od kandydatów na określone stanowiska w naborach wszczętych i niezakończonych przed dniem wejścia w życie ustawy. Ponadto okresy zaliczane do stażu pracy na nowych zasadach nie będą się liczyć do okresu zatrudnienia, od którego jest uzależniony okres wypowiedzenia umowy o pracę trwający w dniu wejścia w życie ustawy.

Nowe obowiązki pracodawców, związane z zaliczeniem do stażu zlecenia i działalności

Przed pracodawcami nowe przepisy stawiają kilka wyzwań. Będą oni musieli nie tylko przygotować swoje kadry pracownicze do zmiany bieżących procesów, lecz także rozważyć w swoich budżetach ryzyka wynikające ze zmian. Nowelizacja w takiej formie może spowodować, że pracownicy będą przedstawiać dokumenty potwierdzające ich staż po upływie okresów dłuższych, nawet kilkuletnich, z wnioskiem o przyznanie im uprawnień za wcześniejsze lata. To, biorąc pod uwagę trzyletni okres przedawnienia roszczeń pracowniczych, może mieć istotne konsekwencje, szczególnie w kontekście prawa do urlopu wypoczynkowego. Wpłynie więc na konieczność tworzenia lub aktualizacji rezerw urlopowych po stronie pracodawcy.

Wygląda więc na to, że proponowana zmiana w brzmieniu podtrzymanym przez Stały Komitet Rady Ministrów, a wcześniej rozbudowywanym z każdą kolejną wersją projektu, będzie dotyczyła całego rynku pracy, a jej potencjalne skutki będą zauważalne nie tylko dla prywatnych przedsiębiorców, lecz także dla administracji publicznej. Dlatego istotne jest bieżące monitorowanie procesu legislacyjnego, żeby móc z odpowiednim wyprzedzeniem, przygotować się do nadchodzących wyzwań. ©℗