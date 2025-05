Dziś, by otrzymać zasiłek macierzyński po martwym urodzeniu, konieczne jest przedłożenie aktu urodzenia z adnotacją o takim zdarzeniu – dokumentu wydawanego wyłącznie wtedy, gdy można ustalić płeć dziecka. W sytuacji gdy nie jest to możliwe (np. w przypadku wczesnych poronień), kobiety tracą prawo do zasiłku lub muszą finansować z własnej kieszeni kosztowne badania genetyczne.

Zmiany w dokumentowaniu prawa do zasiłku macierzyńskiego