Z systemu e-umów najmniejsi pracodawcy, zatrudniający do dziewięciu pracowników, skorzystają już w końcówce drugiego kwartału 2025 r. – zapewnia Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej (MRPiPS).

Taką odpowiedź otrzymał DGP na pytanie dotyczące dopiero co udostępnionych w wykazie prac legislacyjnych Rady Ministrów założeń do projektu nowelizacji ustawy o systemie teleinformatycznym do obsługi niektórych umów, autorstwa MRPiPS. Przypomnijmy, że na mocy cytowanej ustawy (t.j. Dz.U. z 2024 r. poz. 1661) wskazany resort ma uruchomić najpóźniej do 23 stycznia 2026 r. centralny system kadrowy dla najmniejszych firm zatrudniających do dziewięciu osób i rolników (o założeniach pisaliśmy w: „E-umowy dla każdego pracodawcy”, DGP nr 69/2025).

Elektroniczne umowy

System ma pozwalać na zawieranie umów o pracę, zlecenia i uaktywniających z nianią w sposób całkowicie elektroniczny. Oprócz tego zaoferuje inne funkcjonalności umożliwiające archiwizację dokumentów pracowniczych i płacowych, przesyłanie ich do ZUS czy obliczanie wynagrodzeń i należności podatkowych. Będzie dobrowolny, ale uwaga – zgody nie da się cofnąć. System formalnie jeszcze nie funkcjonuje, istnieje tylko na papierze. Resort pracy zapewnia jednak, że e-umowy uruchomi jeszcze w II kwartale 2025 r., a obecnie trwają zaawansowane prace testowe i wdrożeniowe (patrz ramka).

Druga dobra wiadomość to założenia nowelizacji tej ustawy, których głównym celem jest udostępnienie systemu wszystkim pracodawcom. Oprócz tego rozszerzenie jego funkcjonalności na nawiązywanie znacznie większej ilości umów, np. o wolontariacie, na podnoszenie kwalifikacji zawodowych, o zakazie konkurencji po ustaniu zatrudnienia czy w sprawie współodpowiedzialności materialnej. System miałby także ułatwiać firmom realizację obowiązków w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy i angażowanie cudzoziemców. Zawierałby także kalkulatory przydatne w wyliczaniu wynagrodzeń czy wymiaru urlopu wypoczynkowego. Założenia milczą w temacie, kiedy nowelizacja miałaby wejść w życie. Pewne jest natomiast, że rząd ma przyjąć nowelizację w II lub III kwartale br.