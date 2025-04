Jeśli cudzoziemiec, który dostał wizę uprawniającą do studiowania w Polsce, nie rozpocznie nauki, rektor uczelni będzie musiał powiadomić o tym konsula, który wydał ten dokument. Będą też obowiązywały ograniczenia w przyjmowaniu studentów z innych krajów.

Taki obowiązek wynika z ustawy z 4 kwietnia 2025 r. o zmianie niektórych ustaw w celu wyeliminowania nieprawidłowości w systemie wizowym Rzeczpospolitej Polskiej, którą na ostatnim posiedzeniu uchwalił Sejm. Ma ona zapobiegać przypadkom uzyskiwania wizy przez osoby, których rzeczywistym celem nie jest studiowanie, lecz dostanie się na teren Polski, a potem do innych krajów UE. Aby przeciwdziałać temu zjawisku, ustawa wprowadza zmiany w procedurze ubiegania się przez obcokrajowców o wizę krajową umożliwiającą im pobyt i kształcenie w Polsce. Przewiduje m.in., że każdy cudzoziemiec podczas rekrutacji na studia będzie musiał przedstawić dokument poświadczający znajomość języka, w którym odbywa się nauka, co najmniej na poziomie B2.

Wykaz studiujących cudzoziemców

Ustalono ponadto limit obcokrajowców studiujących na danej uczelni. Nie będą oni mogli stanowić więcej niż 50 proc. ogólnej liczby studentów tej szkoły w roku akademickim. Natomiast szkoła wyższa, która obecnie ma przekroczony wskazany w ustawie limit, nie będzie mogła rekrutować następnych studentów cudzoziemców do czasu, gdy ich liczba spadnie do 50 proc. Nowością będzie też wymóg, aby rektor uczelni lub kierownik jednostki prowadzącej studia zawiadamiał – niezwłocznie i na piśmie – konsula, który wydał obcokrajowcowi polską wizę, o tym, że student nie zaczął studiów, a także o skreśleniu go z listy studentów (lub doktorantów). Dodatkowo w systemie POL-on stworzony zostanie wykaz cudzoziemców przyjętych na studia i do szkół doktorskich, w którym znajdą się dane na ich temat, takie jak: imię, nazwisko, płeć, rok urodzenia, numer dokumentu potwierdzającego tożsamość oraz nazwa państwa, które je wydało, a także obywatelstwo. Dostęp do niego będą mieli m.in. wojewodowie, straż graniczna i konsulowie.

Ponadto ustawa przyznaje ministrowi spraw zagranicznych oraz konsulom uprawnienia analogiczne do tych, które posiada szef Urzędu ds. Cudzoziemców oraz wojewodowie. Chodzi o pozyskiwanie informacji niezbędnych do przeprowadzenia postępowania w sprawie wydania, cofnięcia lub unieważnienia wizy.

Ustawa z wyjątkiem wybranych przepisów ma wejść w życie pierwszego dnia miesiąca następującego po upływie 14 dni od ogłoszenia w Dzienniku Ustaw. ©℗