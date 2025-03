Ad. 1. Odnośnie do pytania pierwszego dotyczącego obliczania wynagrodzenia za czas urlopu wypoczynkowego w sytuacji, gdy pracownik korzysta z urlopu wypoczynkowego w pierwszym bądź drugim miesiącu zatrudnienia, należy wyjaśnić, że zgodnie z art. 172 kodeksu pracy za czas urlopu pracownikowi przysługuje wynagrodzenie, jakie by otrzymał, gdyby w tym czasie pracował. Zmienne składniki wynagrodzenia mogą być obliczane na podstawie przeciętnego wynagrodzenia z okresu trzech miesięcy poprzedzających miesiąc rozpoczęcia urlopu; w przypadkach znacznego wahania wysokości wynagrodzenia okres ten może być przedłużony do 12 miesięcy. Szczegółowe zasady obliczania wysokości wynagrodzenia urlopowego określają przepisy rozporządzenia ministra pracy i polityki socjalnej z 8 stycznia 1997 r. w sprawie szczegółowych zasad udzielania urlopu wypoczynkowego, ustalania i wypłacania wynagrodzenia za czas urlopu oraz ekwiwalentu pieniężnego za urlop (Dz. U. Nr 2, poz. 14, z późn. zm.). Zgodnie z tymi przepisami:

składniki wynagrodzenia określone w stawce miesięcznej w stałej wysokości uwzględnia się w wynagrodzeniu urlopowym w wysokości należnej pracownikowi w miesiącu wykorzystywania urlopu (par. 7 rozporządzenia);

składniki wynagrodzenia przysługujące za okresy nie dłuższe niż jeden miesiąc, z wyjątkiem określonych w par. 7, uwzględnia się przy ustalaniu wynagrodzenia urlopowego w łącznej wysokości wypłaconej pracownikowi w okresie trzech miesięcy kalendarzowych poprzedzających miesiąc rozpoczęcia urlopu. W przypadkach znacznego wahania wysokości składników wynagrodzenia, o których mowa, składniki te mogą być uwzględnione przy ustalaniu wynagrodzenia urlopowego w łącznej wysokości wypłaconej pracownikowi w okresie nie przekraczającym 12 miesięcy kalendarzowych poprzedzających miesiąc rozpoczęcia urlopu (par. 8 ust. 1 i 2 rozporządzenia), przy czym jeżeli pracownik przed rozpoczęciem urlopu wypoczynkowego otrzymał wynagrodzenie określone w par. 8 za okres krótszy niż przyjęty do ustalenia podstawy wymiaru, podstawę wymiaru stanowi wynagrodzenie wypłacone pracownikowi za okres faktycznie przepracowany (par. 11 ust. 2 rozporządzenia);

składniki wynagrodzenia wypłacane za okresy dłuższe niż jeden miesiąc wypłaca się w przyjętych terminach wypłaty tych składników, przy czym okres urlopu jest traktowany na równi z okresem wykonywania pracy (par. 12 ust. 1 rozporządzenia).

Departament nie jest uprawiony do dokonywania oceny, czy w konkretnym przypadku przepisy ww. rozporządzenia prawidłowo wypełniają dyspozycję art. 172 kodeksu pracy, czy też uznając, że przepisy te nie wypełniają dyspozycji art. 172 kodeksu pracy w konkretnym przypadku, można odstąpić od ich stosowania i przy obliczaniu wynagrodzenia urlopowego stosować bezpośrednio art. 172 kodeksu pracy. W razie sporu na tym tle pomiędzy pracownikiem a pracodawcą jedynym organem właściwym do jego rozstrzygnięcia jest sąd pracy.

Ad. 2. Odnosząc się do drugiego pytania dotyczącego prawa pracownika do wynagrodzenia za pracę w miesiącu, w trakcie którego pracownik w ogóle nie wykonywał pracy, należy zauważyć, że zgodnie z art. 80 kodeksu pracy wynagrodzenie przysługuje za pracę wykonaną. Za czas niewykonywania pracy pracownik zachowuje prawo do wynagrodzenia tylko wówczas, gdy przepisy prawa pracy tak stanowią.

Ad. 3. Odnosząc się do ostatniego pytania dotyczącego obliczania wynagrodzenia „miesięcznego” pracownika zatrudnionego w równoważnym systemie czasu pracy w przypadku zmiany stawki wynagrodzenia w trakcie miesiąca należy zauważyć, że przepisy prawa pracy nie zawierają normy wskazującej wprost, jak należy wyliczyć wynagrodzenie należne pracownikowi wynagradzanemu stałą stawką miesięczną w sytuacji zmiany wysokości tejże stawki w trakcie miesiąca. W ocenie departamentu posiłkowo stosuje się w tym wypadku przepis par. 12 ust. 2 rozporządzenia ministra pracy i polityki socjalnej z 29 maja 1996 r. w sprawie sposobu ustalania wynagrodzenia w okresie niewykonywania pracy oraz wynagrodzenia stanowiącego podstawę obliczania odszkodowań, odpraw, dodatków wyrównawczych do wynagrodzenia oraz innych należności przewidzianych w Kodeksie pracy (Dz.U. z 2017 r. poz. 927). Przepis ten dotyczy obliczania wynagrodzenia pracownika, ustalonego w stawce miesięcznej w stałej wysokości, gdy okres pozostawania pracownika w stosunku pracy nie obejmuje pełnego miesiąca. W przypadku zmiany wysokości stawki w trakcie miesiąca pracownik wprawdzie faktycznie pozostaje w ciągłym zatrudnieniu (okres pozostawania pracownika w stosunku pracy obejmuje pełny miesiąc), jednak dla potrzeb ustalenia należnego mu wynagrodzenia za cały miesiąc należy potraktować czas obowiązywania poszczególnych stawek wynagrodzenia miesięcznego jako odrębne okresy, dla których trzeba wyliczyć należne wynagrodzenie stosownie do wysokości obowiązującej wówczas stawki (stałej dla danego okresu).

Na zakończenie pragniemy poinformować i podkreślić, że w świetle obowiązujących przepisów Państwowa Inspekcja Pracy nie jest uprawniona do wydawania wyjaśnień zawierających wiążącą wykładnię przepisów prawa pracy. Opinie prawne i poglądy wyrażone w naszych pismach nie są wiążące dla sądów ani stron stosunku pracy.