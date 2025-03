Międzyresortowy zespół do spraw wdrożenia dyrektywy w sprawie jawności wynagrodzeń ma przygotować projekt implementujący unijną regulację najpóźniej do końca 2025 r. Taka deklaracja ze strony Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej padła w trakcie wczorajszego po siedzenia sejmowej podkomisji stałej ds. nowelizacji kodeksu pracy oraz kodeksu postępowania administracyjnego.

Było to pierwsze posiedzenie podkomisji stałej ds. nowelizacji kodeksu pracy oraz kodeksu postępowania administracyjnego w sprawie poselskiego projektu nowelizacji kodeksu pracy (k.p.), wniesionego przez Koalicję Obywatelską. Projekt ten przewiduje wprowadzenie jawności płac u pracodawców i w tym celu zobowiązuje ich m.in. do podawania wysokości oferowanych wynagrodzeń w ogłoszeniach o pracę. Zaproponowane w nim zmiany w dużej mierze pokrywają się z postanowieniami dyrektywy (nr 2023/970). Czas na jej wdrożenie rząd ma do 7 czerwca 2026 r.

Plany resortu w sprawie jawności wynagrodzeń

– Będziemy gotowi z projektem pod koniec roku, dlatego że najpierw chcemy szczegółowo przedyskutować go ze wszystkimi zainteresowanymi stronami – wskazywała Agnieszka Wołoszyn, zastępca dyrektora w departamencie prawa pracy Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej (MRPiPS). Poinformowała również, że w resorcie rozważana jest implementacja dyrektywy w odrębnej ustawie, co oznaczałoby, że zmiany w k.p. będą miały niewielki zakres. W osobnej ustawie znalazłyby się natomiast m.in. kwestie techniczne dotyczące raportowania luki płacowej, a także odrębny od k.p. słowniczek ustawowy z niezbędnymi pojęciami. – Natomiast w tej sprawie nie ma jeszcze decyzji kierownictwa resortu – zaznaczyła Agnieszka Wołoszyn.

Zastrzeżenia do projektu poselskiego

W czasie I czytania projektu w Sejmie Agnieszka Dziemianowicz-Bąk, szefowa resortu pracy, zapewniała, że między MRPiPS a posłami go wnoszącymi nie ma żadnego sporu co do kierunku proponowanych zmian. Mimo to wczoraj przedstawiciele resortu wskazywali na potencjalny problem ze wzajemną relacją projektu ustawy, który wyjdzie z ministerstwa jako wdrożenie unijnych przepisów, i obecnego przedłożenia poselskiego. Między poselskim projektem a dyrektywą są bowiem istotne różnice, w wielu miejscach niejasne dla resortu. W rezultacie, gdyby ten projekt wszedł w życie, w pewnych punktach przepisy wymagałyby później zmiany w związku z wdrożeniem dyrektywy. Przykładowo, zgodnie z nim pracownicy mają prawo wystąpić do pracodawcy z wnioskiem o udzielenie informacji o poziomach wynagrodzenia za pośrednictwem przedstawicieli pracowników, a dyrektywa prze widuje też taką możliwość przez organy ds. równości.

W czasie posiedzenia pojawiły się propozycje autopoprawek wnioskodawców, które będą procedowane na kolejnych posiedzeniach podkomisji. ©℗