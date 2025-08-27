Urząd przypomniał, że kara została nałożona w związku ze stosowanym przez koncern Volkswagena w latach 2008-2015 procederem manipulowania wynikami testów toksyczności spalin pod kątem spełniania przez produkowane samochody normy Euro 5.

W 2020 r. Prezes UOKiK wydał decyzję dotyczącą polskiego importera pojazdów – Volkswagen Group Polska. Uznał, że przedsiębiorca wprowadzał konsumentów w błąd co do spełniania normy Euro 5, wymogów w zakresie emisji tlenków azotu (NOx) oraz ekologiczności samochodów marek Volkswagen, Seat, Skoda i Audi.

Spółka odwołała się od decyzji do Sądu Ochrony Konkurencji i Konsumentów, który zobowiązał strony do podjęcia rozmów ugodowych. UOKiK podał, że ostatecznie strony zawarły ugodę, zatwierdzoną przez sąd. Ostateczna kara nałożona na spółkę wynosi blisko 74 miliony zł. Decyzja jest prawomocna.