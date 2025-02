Niespodziewana praca w nocy

Pracownik działu IT pracuje w godzinach 9.00–17.00 od poniedziałku do piątku. W poniedziałek 24 lutego 2025 r. usuwał zdalnie z domu awarię w nocy od 22.00 do 24.00, a więc od zakończenia pracy w nadgodzinach do rozpoczęcia planowanej pracy we wtorek zostało jedynie 9 godzin odpoczynku dobowego. Pracownik miał jednak od piątku 21 lutego zaakceptowane wyjście prywatne zaplanowane na wtorek na 3 godziny rano od 9.00 do 12.00 w związku z planowaną wizytą lekarską. Od zakończenia pracy do ponownego faktycznego rozpoczęcia pracy była co prawda przerwa wynosząca nieprzerwanie 12 godzin, ale nie można uznać, że pracownik miał zapewniony okres odpoczynku dobowego, bo wyjście prywatne to usprawiedliwiona absencja w pracy. Pracownik ma zatem prawo do wyrównawczego okresu odpoczynku wynoszącego 2 godziny, bo tyle zabrakło do wymaganych 11 godzin nieprzerwanego odpoczynku, który pracodawca powinien mu zapewnić do końca okresu rozliczeniowego niezależnie od rozliczenia 2 nadgodzin.