Opinia Marcin Stanecki, Główny Inspektor Pracy

Inspektor pracy ponad zakazami

Na podstawie Prawa przedsiębiorcy (Pp) inspekcja pracy korzysta z wyłączeń spod niektórych rygorów tej ustawy. A to za sprawą Konwencji nr 81 Międzynarodowej Organizacji Pracy odnoszącej się do pracy w przemyśle i handlu, w świetle której inspektorzy pracy są upoważnieni do swobodnego wstępu, bez uprzedniego zawiadomienia, o dowolnej porze dnia i nocy do każdego zakładu pracy, by upewnić się, że wszelkie przepisy prawa pracy są tam przestrzegane. Konwencja gwarantuje inspektorom możliwość prowadzenia kontroli tak często, jak to jest konieczne, także równolegle do innych postępowań toczących się w tym samym czasie w danym podmiocie.

Działając na mocy art. 48, 50, 54, 55 Pp oraz Konwencji nr 81, inspektorzy pracy nie zawiadamiają o zamiarze prowadzenia kontroli oraz nie wiążą ich unormowania dotyczące: prowadzenia czynności w obecności kontrolowanego lub osoby przez niego upoważnionej, zakazu równoczesnego podejmowania i prowadzenia więcej niż jednej kontroli czy ograniczenia czasu trwania wszystkich kontroli danej inspekcji w roku kalendarzowym. Także projektowany art. 55a ust. 1 Pp, ograniczający częstotliwość prowadzenia planowej kontroli przedsiębiorcy, nie będzie miał zastosowania do PIP. A to dlatego, że na mocy art. 55a ust. 2 jego zastosowanie zostało wyłączone, gdy ratyfikowane umowy międzynarodowe, bezpośrednio stosowane przepisy UE albo przepisy odrębne inaczej określają częstotliwość kontroli. Wprowadzanie kazuistycznych uregulowań, obejmujących wyłącznie badania legalności zatrudnienia cudzoziemców, nie jest zatem konieczne.

Są jednak zmiany, które postulujemy od lat, a mogą mieć ogromny wpływ na skuteczność naszych kontroli. Dla przykładu: utrzymywanie obowiązku przedkładania upoważnienia do kontroli znacznie utrudnia jej skuteczność w miejscu (np. na placu budowy), gdzie pracują osoby zatrudniane przez różne podmioty. Podejmując czynności u jednego przedsiębiorcy, inspektor pracy nie może interweniować bez dodatkowych upoważnień u innego nawet, gdy podejrzewa czy rejestruje nieprawidłowości. Wyjątkiem jest przypadek, gdy dochodzi do zagrożenia życia i zdrowia pracujących. Zniesienie upoważnień do kontrolowania przedsiębiorców byłoby nie tylko zgodne z ratyfikowaną przez Polskę Konwencją, ale też skasowałoby biurokratyczną przeszkodę do skutecznego działania, przede wszystkim w zakresie legalności zatrudnienia cudzoziemców.