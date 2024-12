Jak podali państwo w odpowiedzi na pytanie DGP, każdy wniosek RWS o wakacje składkowe jest najpierw poddawany weryfikacji formalnej, która przebiega ponoć w formule zautomatyzowanej? Ale co to właściwie znaczy?

Zarówno obróbka formalna, jak i merytoryczna wniosków RWS odbędzie się w sposób zautomatyzowany. Została ona zaprojektowana tak, by w jak największym stopniu zrealizował ją system PUE ZUS/eZUS, a ingerencja człowieka wchodziła w grę wyłącznie w sytuacjach wątpliwych, trudnych lub wymagających decyzji pracownika organu rentowego. W ramach weryfikacji formalnej oznacza to, że system sprawdza, czy we wniosku zostały podane wszystkie wymagane dane, oraz czy wnioski zostały poprawnie wypełnione. Jeśli np. w sekcji III wniosku, dotyczącej uzyskanej pomocy de minimis, płatnik wybrał opcję „zaświadczenia”, system zrewiduje, czy faktycznie do wniosku zostały dołączone załączniki potwierdzające otrzymanie wsparcia lub czy właściwie została wypełniona sekcja IV z danymi niezbędnymi do udzielenia pomocy.

Kolejny etap rozpatrywania wniosków to ich sprawdzenie merytoryczne, czy przedsiębiorca spełnia przesłanki określone w art. 17a i 17b ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych. Czy ono też przybiera charakter zautomatyzowany?

W tym przypadku system zbada, czy zostały spełnione ustawowe warunki do przyznania nowego zwolnienia ze składek, w tym dane dostępne na koncie płatnika i ubezpieczonego, np.:

czy wnioskujący płatnik podlegał lub podlega ubezpieczeniom społecznym określonym w u.s.u.s. w konkretnym miesiącu lub miesiącach, albo

ile osób miał zgłoszonych do ubezpieczeń wskazanych w tej ustawie w miesiącu poprzedzającym miesiąc złożenia wniosku.

System skontroluje również limit udzielonej przedsiębiorcy pomocy de minimis poprzez interfejs wymiany danych między ZUS a UOKIK, a kwoty osiągniętych przez niego przychodów – w ramach wymiany danych z KAS.

Na jakim zatem etapie rozpatrywanie wniosków RWS przejmie „czynnik ludzki”?

W sytuacjach, gdy system nie będzie umiał w pełni zinterpretować danych, sprawa trafi do pracownika ZUS w celu jej potwierdzenia i wyjaśnienia. Pracownik po weryfikacji danych zwróci sprawę do automatu, który będzie kontynuował weryfikację wniosku lub podejmie decyzję o przyznaniu zwolnienia ze składek lub o odmowie jego udzielenia.