Uporczywe nękanie pracownika ma być podstawową cechą definicji mobbingu – deklaruje Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej. W jego ocenie jest to najważniejsze założenie projektu ustawy, który powstał w tym resorcie i obecnie czeka na wpisanie do wykazu prac legislacyjnych rządu. Stanowi on realizację zapowiedzi minister pracy Agnieszki Dziemianowicz-Bąk z listopada br. dotyczącej doprecyzowania i uproszczenia definicji mobbingu. Jak wskazuje MRPiPS, proponowana definicja zakłada, że stwierdzenie istnienia mobbingu będzie niezależne od intencjonalności działania sprawcy lub wystąpienia określonego skutku. Z definicji wykluczone będą także zachowania incydentalne i jednorazowe. – Zmiany te oceniam pozytywnie. Cieszę się, że zgodnie z zapowiedziami ministerstwa podstawową cechą mobbingu ma być uporczywe nękanie pracownika. Wynika z tego, że zostanie usunięta przesłanka długotrwałości nękania – zauważa Michał Włodarczyk, adwokat, partner w PCS Littler. Wskazuje przy tym, że obecnie sądy bardzo różnie interpretują wymóg, aby działania mobbera były długotrwałe. – Niektóre uznają, że mobbingiem są działania trwające kilka miesięcy, inne wskazują, że wystarczający może być okres już pięciu tygodni, a jeszcze inne sugerują, że nawet wielokrotne działania w ciągu jednego dnia mogą być uznane za mobbing – wyjaśnia. Resort pracy podkreśla, że potrzebujemy jasnej definicji, a także lepszego rozumienia prawa zarówno przez pracowników, jak i pracodawców. – Konieczne jest także ujednolicenie orzecznictwa, czyli większa spójność w działaniach sądów w sprawach dotyczących mobbingu – deklaruje. Projekt MRPiPS zakłada także: ■ konieczność określenia zasad przeciwdziałania mobbingowi i dyskryminacji w regulaminie pracy, ■ nałożenie na pracodawcę obowiązku stosowania działań prewencyjnych, wykrywania i reagowania na mobbing oraz wspieranie ofiar mobbingu, ■ zwolnienie z odpowiedzialności cywilnoprawnej pracodawcy, jeżeli mobbing nie pochodził od przełożonego pracownika i zostały wdrożone odpowiednie działania prewencyjne, ■ ustanowienie minimalnego progu wysokości zadośćuczynienia za stosowanie mobbingu, wynoszącego sześć miesięcznych wynagrodzeń. Jeśli zwiększenie obowiązków nie jest okresowe, to nie wolno przyznawać za nie dodatku specjalnego Zobacz również Zdaniem Michała Włodarczyka kluczowe jest stworzenie jasnych wytycznych dla pracodawców. – Obecnie k.p. stanowi jedynie, że pracodawca jest obowiązany przeciwdziałać mobbingowi. Uważam jednak, że same przepisy powinny precyzyjniej wskazywać najważniejsze obowiązki w tym zakresie – stwierdza. – Dlatego z zadowoleniem przyjmuję zapowiedź ministerstwa dotyczącą nałożenia na pracodawców obowiązku określenia zasad przeciwdziałania mobbingowi i dyskryminacji w regulaminie pracy. Pozytywnie oceniam też deklarację wprowadzenia obowiązku stosowania działań prewencyjnych, wykrywania i reagowania na mobbing oraz wspierania ofiar mobbingu – wskazuje adwokat. Zdaniem Michała Włodarczyka ważnym elementem ujednolicenia orzecznictwa powinny być także regularne szkolenia dla sędziów oraz precyzyjne wytyczne interpretacyjne, które pomogłyby w spójnej ocenie takich spraw. Podkreśla przy tym, że sprawy dotyczące mobbingu wymagają bowiem od sędziów nie tylko znajomości prawa, lecz także wiedzy z zakresu psychologii pracy. – Regularne szkolenia pozwoliłyby sędziom lepiej rozumieć kontekst i skutki mobbingu, co ułatwiłoby stosowanie bardziej jednolitych kryteriów oceny w tego typu sprawach. Na chwilę obecną nie ma jednak zapowiedzi zmian w tym zakresie – zauważa ekspert kancelarii PCS Littler.