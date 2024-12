Jeszcze tylko do 31 grudnia samorządy i podmioty prywatne mogą wnioskować o pieniądze na tworzenie żłobków i klubów dziecięcych. Kolejnego naboru nie będzie, bo kończy się pula środków przeznaczonych na ten cel.

Tak wynika z komunikatu opublikowanego przez Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej (MRPiPS) w sprawie realizacji programu „Aktywny maluch 2022–2029”. Obecnie trwa szósta tura ciągłego naboru wniosków i chociaż następne miały być ogłaszane jeszcze w przyszłym roku, to okazuje się, że ta będzie już ostatnia. Jest to związane z dużym zainteresowaniem ze strony jednostek samorządów, a także podmiotów niepublicznych (w tym osób fizycznych i prawnych) uzyskaniem pieniędzy na zakładanie i bieżące utrzymanie nowych miejsc opieki dla dzieci do trzeciego roku życia. Złożone do tej pory wnioski wyczerpują bowiem kwotę, która jest dostępna w programie. Przypomnijmy, że budżet programu „Aktywny maluch 2022–2029” wynosi 6,4 mld zł, z czego 2,7 mld zł to pieniądze przyznane Polsce z KPO, a 3,7 mld zł stanowią środki pochodzące z programu Fundusze Europejskie dla Rozwoju Społecznego (FERS).

Jednocześnie MRPiPS wyjaśnia, że wnioski złożone w szóstej turze naboru, które zostaną pozytywnie ocenione przez wojewodów, a nie zakwalifikują się do udzielenia dotacji, będą wpisane na listę rezerwową i w określonych przypadkach będą podlegać dalszemu procedowaniu. Chodzi o sytuacje, gdy samorząd lub podmiot prywatny, który uzyskał dofinansowanie, z jakichś powodów z niego zrezygnuje albo wojewoda odstąpi od podpisania z nim umowy.

Dodatkowo resort rodziny zachęca też tych wnioskodawców, którzy we wcześniejszych turach nie otrzymali finansowego wsparcia, aby jeszcze raz o nie aplikowali, bo nawet jeśli nie uzyskają dofinansowania, to również będą wciągnięci na listę rezerwową. Harmonogram programu „Aktywny maluch 2022–2029” zakłada, że wojewodowie będą mieli czas do 16 stycznia 2025 r. na weryfikację wniosków, a do 30 stycznia MRPiPS poda wyniki szóstej tury naboru wniosków.

Zgodnie z zasadami programu pieniądze z KPO mogą być wydane na tworzenie żłobków i klubów dziecięcych, przy czym o ile samorządy mogą je wydać na zakup nieruchomości i infrastruktury czy budowę żłobka lub klubu dziecięcego, o tyle podmioty prywatne wyłącznie na adaptację, a więc dostosowanie budynków lub pomieszczeń do potrzeb dzieci. Wysokość dofinansowania wynosi 57,5 tys. zł na utworzenie jednego miejsca – dla gmin, powiatów i samorządów wojewódzkich, oraz 12,4 tys. dla podmiotów prywatnych. Z kolei środki FERS służą do zwiększania liczby miejsc opieki w istniejących placówkach oraz na pokrycie kosztów funkcjonowania zarówno tych miejsc, jak i miejsc powstałych dzięki KPO (kwota wsparcia przewidziana na bieżące utrzymanie to 837 zł miesięcznie przez okres 36 miesięcy). ©℗