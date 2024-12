Pracodawcy oraz związki zawodowe domagają się przywrócenia pierwotnej wersji przepisów, które zakładały waloryzację dofinansowań do wynagrodzeń niepełnosprawnych pracowników od lipca br.

Tak wynika z uchwały nr 134 strony pracowników i strony pracodawców Rady Dialogu Społecznego (RDS) w sprawie rządowego projektu nowelizacji ustawy z 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (t.j. Dz.U. z 2024 r. poz. 44 ze zm.). Przewiduje on podniesienie kwot subsydiów płacowych, jednak tuż przed jego przyjęciem Rada Ministrów podjęła decyzję o wprowadzeniu do niego kluczowej z punktu widzenia firm zmiany. Początkowo projekt zakładał bowiem, że wyższe dopłaty będą obowiązywać od wynagrodzenia za lipiec br., a pracodawcy będą mogli uzyskać wyrównanie ich wysokości po wysyłaniu do Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych (PFRON) korekt złożonych do tej pory wniosków. Natomiast rząd postanowił, że waloryzacja będzie miała zastosowanie do dofinansowań do pensji dopiero od stycznia 2025 r.

RDS w podjętej uchwale wyraża negatywne stanowisko w sprawie nieoczekiwanej zmiany treści projektu, która zaskoczyła pracodawców (pisaliśmy o tym: „Podwyżka dopłat bez wyrównania”, DGP nr 228/2024). Jednocześnie domaga się przywrócenia w trakcie prac legislacyjnych w Sejmie wcześniejszego brzmienia projektu, czyli wzrostu dopłat do pensji niepełnosprawnych pracowników od lipca br. Partnerzy społeczni wskazują, że jego wersja zaakceptowana przez rząd jest sprzeczna z wypracowanym w ramach RDS kompromisem dotyczącym waloryzacji subsydiów płacowych. W wyniku negocjacji pracodawcy i związki zawodowe zgodzili się bowiem, aby ta waloryzacja wynosiła 15 proc. zamiast 19,4 proc. oraz wchodziła w życie od lipca br., a nie od stycznia tego roku.

RDS zwraca uwagę, że dostosowanie kwot dofinansowań do rosnących kosztów płac osób niepełnosprawnych jest sprawiedliwe, konieczne i nie budzi kontrowersji, tym bardziej że wzrost wydatków PFRON z tego tytułu zostanie sfinansowany z jego środków własnych, którymi w praktyce są wpłaty od pracodawców. Partnerzy społeczni podkreślają też w uchwale, że naruszenie porozumienia podważa wiarygodność RDS oraz zaufanie pracodawców i osób niepełnosprawnych do systemu rehabilitacji zawodowej, a także do rządu. ©℗