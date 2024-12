Państwowa Inspekcja Pracy (PIP) uhonorowała pracodawców, którzy zapewniają najwyższy poziom bezpieczeństwa i ochrony zdrowia pracowników, przestrzegają przepisów prawa pracy oraz tych dotyczących legalności zatrudnienia.

Nagrody zostały przyznane w ramach XXXI edycji konkursu „Pracodawca – organizator pracy bezpiecznej”.

– Zależy nam na wyróżnianiu przedsiębiorców promujących dobre praktyki, co do których chciałbym, aby stały się one standardem na polskim rynku pracy – mówił Marcin Stanecki, główny inspektor pracy, podczas gali wręczenia nagród, której patronował DGP.

Statuetki zostały przyznane w trzech kategoriach uwzględniających wielkość zatrudnienia. W tej obejmującej firmy mające do 49 pracowników otrzymały je: Intechstal, Musi Lublin oraz Polbionica. Z kolei w kategorii, w której startowały przedsiębiorstwa średnie, liczące od 50 do 249 zatrudnionych osób, nagrody powędrowały do: Aperam Stainless Services & Solutions Poland, Indorama Ventures Poland, także ORiSTO. Również wśród zakładów pracy z kadrą powyżej 249 pracowników wyróżnienia trafiły do trzech pracodawców: 3M Wrocław, Nemak Poland i NSK Bearings Polska. Wszyscy nagrodzeni zostali docenieni za wdrażanie nowoczesnych systemów zarządzania bezpieczeństwem, dążenie do ograniczania zagrożeń wypadkowych, współpracę z pracownikami na rzecz podnoszenia standardów ochrony pracy oraz łączenie sukcesu ekonomicznego z troską o zdrowie i dobrostan zatrudnionych osób.

Podczas gali Marcin Stanecki wręczył też nagrody głównego inspektora pracy im. Haliny Krahelskiej. Są one przyznawane za wybitne osiągnięcia w dziedzinach nadzoru i kontroli przestrzegania prawa pracy, prewencji zagrożeń zawodowych, projektowania bezpiecznych technik oraz popularyzacji ochrony zdrowia, bezpieczeństwa i prawa pracy. W tym roku jej laureatami zostali: dr Agnieszka Dziemianowicz-Bąk, minister rodziny, pracy i polityki społecznej, Rafał Jankowski, przewodniczący Zarządu Głównego NSZZ Policjantów, Paweł Kania, specjalista ds. bhp, prezes zarządu krakowskiego oddziału Ogólnopolskiego Stowarzyszenia Pracowników Służby BHP, Kazimierz Kleina, senator, członek Rady Ochrony Pracy, dr Liwiusz Laska, adwokat specjalizujący się w prawie pracy i prawie administracyjnym, Elżbieta Łopacińska, członek zarządu ZUS, Dariusz Potyrała, działacz związkowy i społeczny, Stanisław Lech Zalewski, przewodniczący komisji zakładowej Międzyzakładowej Organizacji Związkowej NSZZ „Solidarność” w Grupie Azoty Kopalnie i Zakłady Chemiczne Siarki Siarkopol SA w Grzybowie oraz dr Irena Eris i Henryk Orfinger, założyciele spółki Dr Irena Eris.

Ponadto w trakcie gali zostały przyznane Nagrody im. Romana Giedrojcia dla inspektorów pracy, którzy odznaczyli się szczególnymi osiągnięciami w realizacji obowiązków służbowych w zakresie poprawy warunków pracy, oraz statuetki w konkursie na najaktywniejszego społecznego inspektora pracy. ©℗