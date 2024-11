Wpłynęło już niemal 980 tys. wniosków o nową ulgę za grudzień br. Według ZUS zainteresowanie jest niższe, niż przewidywały plany.

– Na 31 marca 2024 r. płatników uiszczających składki emerytalne i rentowe tylko za siebie było 1,178 mln, a opłacających składki za 1–9 ubezpieczonych – 586 tys. Tyle w sumie wynosi grupa osób, które mogą być zainteresowane skorzystaniem z wakacji składkowych. Dlatego szacowaliśmy, że liczba wniosków o wakacje składkowe za grudzień 2024 r., które mogą wpłynąć do ZUS w listopadzie, wyniesie ok. 1,7 mln – informuje Wojciech Dąbrówka, rzecznik prasowy centrali ZUS.

Tymczasem z danych, jakie otrzymaliśmy z centrali ZUS, wynika, że do rana 27 listopada zostało złożone 978 292 wnioski o wakacje składkowe za grudzień br. (patrz: mapka).

Wydawałoby się, że zwolnienie powinno przyciągnąć więcej chętnych. Mikroprzedsiębiorca korzystający z wakacji składkowych nie płaci za jeden miesiąc w roku kalendarzowym składek społecznych, nie tracąc przy tym, ponieważ wskazane składki w najniższych kwotach podlegają refundacji z budżetu państwa i zapisaniu na jego koncie w PUE ZUS/e-ZUS. Ponadto może w tym czasie działać biznesowo, podpisywać faktury, spotykać się z kontrahentami itd. Czy zatem relatywnie niski napływ wniosków o wakacje składkowe powinien dziwić?

– I tak, i nie. Tak, bo to nowy, bardzo korzystny przywilej, ale to może stanowić również jego słaby punkt. Biznesmeni gubią się w gąszczu regulacji o ulgach składkowych: działalność nieewidencjonowana, ulga na start, preferencyjne składki, mały ZUS plus. W dodatku wszystko utrudnia słaba jakość przepisów – wyjaśnia Andrzej Radzisław z Kancelarii Goźlińska, Petryk i Wspólnicy.

Wnioski o przyznanie wakacji składkowych RWS wolno składać wyłącznie za pośrednictwem platformy PUE ZUS/e-ZUS. Przedsiębiorcy skarżą się na trudności, jakie napotkali przy wypełnianiu rubryk dotyczących pomocy de minimis. Uważają, że powinna wystarczyć ich deklaracja, że w ciągu trzech ostatnich lat kwota uzyskanej pomocy nie przekroczyła 300 tys. euro. Tymczasem każde wsparcie trzeba wpisać w osobnym okienku, podając datę jego otrzymania, dane organu udzielającego oraz wartość w euro.

– Ponadto dla przedsiębiorcy, który wcześniej deklarował do podstawy wymiaru składek społecznych kwoty wyższe niż obowiązująca go najniższa podstawa, np. 10 tys. zł, skorzystanie z wakacji składkowych może spowodować w przyszłości obniżenie podstawy wymiaru zasiłku chorobowego – dodaje dr Katarzyna Kalata.

Powodem mniejszej, niż się spodziewano, liczby wniosków mogą być też obawy przedstawicieli biur rachunkowych i innych pełnomocników o to, czy mają prawo je składać w imieniu swoich klientów. Tym oświadczeniom został bowiem nadany rygor odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych oświadczeń.

– Wiele biur rachunkowych wstrzymywało w związku z tym przekazywanie wniosków – informuje dr Katarzyna Kalata, radca prawny w Kancelarii Kalata.

Wyjaśnienia ZUS w tej sprawie ukazały się dopiero 26 listopada 2024 r. (patrz: ramka). Być może więc wnioski posypią się w ciągu ostatnich dni miesiąca. Jak ustalił DGP, będą przyjmowane jeszcze w sobotę, 30 listopada.

– Wniosek RWS składa się w miesiącu poprzedzającym miesiąc, za który chce się uzyskać zwolnienie. Wniosek można złożyć od pierwszego do ostatniego dnia miesiąca, czyli w przypadku wniosku za grudzień br. ostatnim dniem na złożenie wniosku jest 30 listopada br. (do końca tego dnia) – wyjaśnia biuro prasowe ZUS.©℗

OPINIA

Może złożyć pełnomocnik

Oświadczenia zawarte we wnioskach o wakacje składkowe mają potwierdzać spełnienie przez płatników składek warunków określonych w art. 17a ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych oraz ewentualny fakt otrzymania pomocy de minimis i jej wysokości. Oświadczeniom tym został nadany rygor odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych oświadczeń. Działanie przedsiębiorców przez swoich pełnomocników jest już standardem w biznesie i relacjach administracji publicznej z klientami, a stosunki pomiędzy pełnomocnikami a ich mocodawcami ukształtowane są w ramach umów, które regulują zakres współpracy, w tym odpowiedzialność wzajemną. W związku z tym ZUS przyjmuje, że złożenie wniosku RWS przez pełnomocnika jest równoznaczne z tym, że dysponuje on stosownym oświadczeniem płatnika o spełnieniu powyższych warunków. ZUS uwzględnia taką praktykę, przyjmując profesjonalny charakter działania pełnomocników/biur rachunkowych. ©℗