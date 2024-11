Za nami 43. Krajowy Zjazd Delegatów Związku Nauczycielstwa Polskiego. Hasło przewodnie to: „Łączy nas edukacja!”. Nadrzędnym celem zjazdu był wybór nowych władz, przyjęcie kierunków działania na najbliższe lata, podsumowanie ostatnich pięciu lat działalności oraz rozmowy z Premier i Ministrami w palących kwestiach, dot. m.in. podwyżki wynagrodzeń dla nauczycieli.

Kierunki działania ZNP w latach 2024-2029

Podczas zjazdu ZNP zapadło kilka uchwał. Na szczególną uwagę zasługuje jedna, która dotyczy przyjęcia głównych kierunków i wytycznych działania ZNP w kadencji 2024-2029. Warto przytoczyć jej treść, która odnosi się głównie do jakości kształcenia, prestiżu zawodu nauczyciela oraz wzrostu wynagrodzeń. W uchwale wskazano:

Wysoka jakość kształcenia i doskonalenia nauczycieli, pracowników oświaty, nauki i szkolnictwa wyższego jako warunek ich profesjonalizmu i wzrostu poczucia sprawczości

Godne warunki pracy i płacy jako potwierdzenie znaczenia społecznej roli nauczycieli, pracowników oświaty, nauki i szkolnictwa wyższego.

Nowoczesna, demokratyczna edukacja jako warunek lepszej przyszłości

Działania na rzecz członkiń i członków ZNP.

Promowanie działań Związku i pozyskiwanie nowych członkiń i członków ZNP.

Inne uchwały XLIII Krajowego Zjazdu Delegatów Związku Nauczycielstwa Polskiego odnoszą się do: polityki edukacyjnej państwa, upowszechniania wiedzy o Tajnej Organizacji Nauczycielskiej; wyrażenia sprzeciwu wobec wojen i ludobójstwa na świecie; sprawozdań Zarządu Głównego ZNP i Głównej Komisji Rewizyjnej ZNP oraz udzielenia absolutorium Zarządowi Głównemu ZNP za kadencję 2019 – 2024.

12 grudnia 2024 r. wspólne spotkanie zespołu ds. pragmatyki zawodowej nauczycieli z Minister Edukacji Narodowej

Barbara Nowacka Ministra Edukacji podczas 43. Krajowego Zjazdu Delegatów ZNP podkreślała, że: "Musimy odbudować prestiż zawodu nauczyciela nie dlatego, że mamy takie zadanie tylko dlatego, że wymaga tego interes RP. Nie będzie szkoły bez nauczycieli. (…). Razem z premierem jesteśmy po rozmowach z ministrem finansów i wiem, że niektóre z rozwiązań będą wdrażane szybciej, na inne będziemy musieli poczekać. (…) Zamierzamy uporządkować przepisy dot. awansu zawodowego. Planujemy ujednolicenie praw emerytalnych nauczycieli i pracowników samorządowych zatrudnionych w szkołach i placówkach prowadzonych przez jednostki samorządu terytorialnego, a także uporządkowanie przepisów dot. kwalifikacji zawodowych nauczyciela.".

Nagroda jubileuszowa dla nauczycieli 400% po 45 latach dla wszystkich nauczycieli. Jednak czy nauczyciele dadzą radę tyle pracować w zawodzie?

Dodatkowa nagroda jubileuszowa dla nauczycieli prawdopodobnie będzie się przedstawiała tak: 400% po 45 latach dla wszystkich nauczycieli, a nie 250% po 40 latach pracy. Karty nauczyciela z dnia 26 stycznia 1982 r. (t.j. Dz.U. z 2024 r. poz. 986) określa, że nauczyciel otrzymuje nagrodę jubileuszową: za 20 lat pracy w wysokości 75 proc. wynagrodzenia miesięcznego, za 25 lat pracy – 100 proc. wynagrodzenia miesięcznego, za 30 lat pracy – 150 proc. wynagrodzenia miesięcznego, za 35 lat pracy – 200 proc. wynagrodzenia miesięcznego, za 40 lat pracy – 250 proc. wynagrodzenia miesięcznego. Przesłanką uzyskania nagrody jubileuszowej danego stopnia jest legitymowanie się odpowiednimi okresami zatrudnienia (lub okresami zaliczanymi do okresów zatrudnienia na mocy przepisów prawa). Zasadą jest, że nauczyciel nabywa prawo do nagrody jubileuszowej w dniu, w którym upływa okres uprawniający do nagrody, czyli okres zatrudnienia wymagany do uzyskania nagrody danego stopnia (oraz ewentualnie także okresy zaliczane do okresów zatrudnienia). Pracownikom niepedagogicznym szkoły przysługuje nagroda jubileuszowa w wysokości 400 proc. - dlaczego inni mają więc 250 proc.? Przepis art. 38 ustawy o pracownikach samorządowych z dnia 21 listopada 2008 r. (t.j. Dz.U. z 2022 r. poz. 530) określa zasady pobierania nagrody jubileuszowej. Pracownikom niepedagogicznym szkoły przysługuje nagroda jubileuszowa właśnie w oparciu o te przepisy.

Postulaty Związku Nauczycielstwa Polskiego: 14 spraw do pilnego uregulowania

Jeszcze w lipcu 20224 r. Związek Nauczycielstwa Polskiego przesłał do Ministerstwa Edukacji Narodowej katalog kilkunastu spraw wymagających pilnych zmian, dotyczy to:

1. Podjęcia prac nad Inicjatywą Obywatelską ZNP „Godne płace i wysoki prestiż nauczyciela” (powiązanie wynagrodzeń nauczycieli z przeciętnym wynagrodzeniem w gospodarce). To gwarantuje, że pensje nauczycieli będą rosły wraz ze „średnią krajową”. To rozwiązanie uniezależnia wynagrodzenia nauczycielskie od decyzji politycznych. Wzrost tych wynagrodzeń byłby uzależniony od obiektywnego wskaźnika, jakim jest przeciętne wynagrodzenie w gospodarce ogłaszane przez GUS.

Premier Donald Tusk na 43. Krajowym Zjeździe Delegatów Związku Nauczycielstwa Polskiego podkreślał, że: "Jedną z pierwszych decyzji Koalicji 15 października była najwyższa w historii podwyżka wynagrodzeń pedagogów. Wynagrodzenie nauczycieli początkujących wzrosło o 33%, a w przypadku nauczycieli mianowanych i dyplomowanych o 30%. Mimo tak dużego wzrostu zarobki w szkole wciąż są zbyt niskie, by przyciągać do zawodu młodych. Dlatego rząd nie ustaje w wysiłkach, by zwiększać jego prestiż. (…) Zobowiązuje się dzisiaj, że przyspieszymy prace nad projektem obywatelskim".

2. Podwyższenia wynagrodzeń nauczycieli w 2025 r. co najmniej o 15 proc.

3. Wzrostu wynagrodzenia od września 2024 r. nauczycieli mianowanych

4. Uregulowania warunków pracy nauczycieli – dodatek za trudne i uciążliwe warunki pracy powinien być przyznawany nauczycielom pracującym w określonych warunkach, bez względu na rodzaj placówki

5. Uregulowania rozliczania godzin ponadwymiarowych w tygodniach, w których przypadają dni usprawiedliwionej nieobecności w pracy nauczyciela lub w dni ustawowo wolne od pracy oraz w tygodniach, w których zajęcia rozpoczynają się lub kończą w środku tygodnia

6. Uregulowania realizacji godzin ponadwymiarowych

7. Uregulowania wyjazdów na szkolne wycieczki (zapłata za zaplanowane godziny ponadwymiarowe)

8. Uregulowania w ustawie Karta Nauczyciela – delegowanie nauczyciela do pracy poza siedzibę szkoły

9. Wprowadzenia dodatku funkcyjnego dla nauczyciela kierownika wycieczki szkolnej

10. Podwyższenia dodatku za wychowawstwo do kwoty 500 zł

11. Wprowadzenia nagrody jubileuszowej nauczycieli za 45 lat pracy w wysokości 350 % wynagrodzenia miesięcznego

12. Uregulowania w przedszkolach i szkołach problemu przydzielania tzw. doraźnych zastępstw, jako zajęć opiekuńczo wychowawczych realizowanych bezpłatnie, w ramach swojego czasu pracy przez nauczycieli specjalistów psychologów, pedagogów, pedagogów specjalnych, terapeutów, logopedów, doradców zawodowych, bibliotekarzy szkolnych oraz wychowawców świetlicy

13. Określenia maksymalnej liczebności oddziałów przedszkolnych i szkolnych na 20 osób.

14. Ujednolicenia zasad dotyczących odprawy emerytalnej nauczycieli i pracowników samorządowych.