Gdy jednak brak wypłaty

Pracownica chorowała od 7 do 15 października 2024 r. Podstawę wymiaru zasiłku chorobowego pracodawca ustalił z uwzględnieniem przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia za okres od października 2023 r. do września 2024 r., do którego doliczył 1/12 nagrody rocznej za 2022 r., ponieważ nagroda ta 2023 r. nie została jeszcze wypłacona. Pracodawca 31 października 2024 r. podjął decyzję, że nagroda za 2023 r. nie zostanie w ogóle wypłacona. Następnie pracownica chorowała od 12 do 20 listopada 2024 r. W związku z tym że w stosunku do poprzednio pobieranego zasiłku przerwa była krótsza niż miesiąc kalendarzowy, podstawy wymiaru kolejnego zasiłku nie ustala się ponownie, jednak należy z niej wyłączyć nagrodę roczną w związku z decyzją pracodawcy o jej niewypłaceniu za rok kalendarzowy poprzedzający niezdolność do pracy (za 2023 r.).Dla zasiłku za okres od 12 do 12 listopada 2024 r. podstawę wymiaru zasiłku stanowi zatem przeciętne miesięczne wynagrodzenie ustalone dla zasiłku od 7 do 15 października 2024 r., tj. za okres od października 2023 r. do września 2024 r., ale bez uprzednio doliczonej nagrody za rok 2022.©℗