Składając wniosek o wakacje składkowe, przedsiębiorca musi podać wartość uzyskanej pomocy de minimis w euro. Obliczeń nie może jednak dokonać samodzielnie, a uzyskanie koniecznych zaświadczeń wymaga czasu. Nie wszyscy mogą zdążyć dopełnić formalności.

Potrzebne zaświadczenie

Jeśli płatnik chce skorzystać z wakacji składkowych, musi dysponować limitem pomocy de minimis co najmniej w wysokości sumy obowiązujących go w danym miesiącu kalendarzowym składek. Pomoc de minimis to forma wsparcia publicznego udzielanego przedsiębiorcom w celu rozwoju ich działalności. Limit wsparcia od 1 stycznia 2024 r. wynosi 300 tys. euro i obowiązuje przez trzy lata od momentu skorzystania z pomocy.

Według ZUS przeliczenia na euro nie dokonuje sam przedsiębiorca – jest za to odpowiedzialny organ udzielający wsparcia. Informacja o wartości pomocy de minimis w euro powinna być zawarta w wystawionym przez niego zaświadczeniu. W praktyce to oznacza, że przedsiębiorca powinien mieć taki dokument, aby móc wprowadzić odpowiednie dane do formularza RWS (wniosek o zwolnienie z obowiązku opłacenia składek za wskazany miesiąc).

Pojawia się tu istotna trudność. Okazuje się bowiem, że nie zawsze przedsiębiorca ma wymagane zaświadczenie. Jego uzyskanie jest opcjonalne, co może rodzić problemy – we wniosku RWS jest konieczne wykazanie każdej formy pomocy de minimis otrzymanej w ciągu ostatnich trzech lat. Przedsiębiorca musi podać datę otrzymania wsparcia, jego wartość w euro oraz dane organu udzielającego. W większości przypadków takie informacje możemy znaleźć na portalu SUDOP (System Udostępniania Danych o Pomocy Publicznej). Jednak nie każda pomoc będzie widoczna na portalu.

Konieczny dokument

Zagadnienie przeliczeń komplikuje się zwłaszcza w kontekście jednorazowej amortyzacji środków trwałych, jeśli jest ona uwzględniona jako pomoc de minimis. Zgodnie z przepisami przedsiębiorca dokonujący jednorazowej amortyzacji musi uzyskać zaświadczenie o skorzystaniu z tej formy wsparcia, które wydaje urząd skarbowy po złożeniu odpowiedniego wniosku. Ten dokument jest konieczny do prawidłowego wypełnienia wniosku RWS.

Zgodnie z przepisami organ podatkowy wydaje zaświadczenia do dwóch miesięcy po udzieleniu pomocy, a więc od dnia dokonania jednorazowej amortyzacji. Z możliwości uzyskania wakacji składkowych mogliby więc zostać wykluczeni przedsiębiorcy, którzy skorzystali z amortyzacji środków trwałych w ostatnich tygodniach. Warto jednak zaznaczyć, że organ podatkowy zgodnie z art. 306a ordynacji podatkowej (t.j. Dz.U. z 2023 r. poz. 2383 ze zm.), na wniosek podatnika, wydaje zaświadczenia bez zbędnej zwłoki, nie później niż w terminie siedmiu dni od dnia złożenia wniosku o wydanie zaświadczenia. Jednak termin złożenia wniosku RWS zbliża się nieubłaganie. Przedsiębiorcy, którzy chcą skorzystać z wakacji składkowych za grudzień, powinni dopełnić formalności do 30 listopada.

Jeśli do tego czasu nie uda się uzyskać zaświadczenia z urzędu skarbowego, przedsiębiorca może dołączyć do wniosku RWS informację o oczekiwaniu na dokument z urzędu skarbowego. To pozwoli ZUS przyjąć wniosek i wezwać przedsiębiorcę do uzupełnienia dokumentów, co da mu dodatkowy czas na ich dostarczenie. ©℗