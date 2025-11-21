Szef MON, w 34. Dywizjonie Rakietowej Obrony Powietrznej w Bytomiu, wziął udział w przekazaniu do Wojska Polskiego seryjnego przeciwlotniczego systemu rakietowo-artyleryjskiego Pilica. To pierwszy z szesnastu seryjnych systemów, które Siły Zbrojne RP mają otrzymać zgodnie z umową zawartą pomiędzy Agencją Uzbrojenia oraz Konsorcjum PGZ PILICA+.

- Budujemy wielowarstwową obronę powietrzną państwa polskiego - podkreślił szef MON podczas konferencji prasowej. Zwrócił uwagę, że wielowarstwowość oznacza pozyskiwanie systemów obrony powietrznej o różnych zasięgach - od najkrótszych, czyli systemów Pilica i Pilica+ przez program Narew, aż do programu Wisła, w ramach którego wojsko otrzymuje systemy Patriot. - We wszystkich tych obszarach budujemy zintegrowaną obronę powietrzną - podkreślił.

Kosiniak-Kamysz powiedział, że o tym, jak bardzo dzisiaj potrzebujemy sprawnie działającego sprzętu i najlepiej wyszkolonych żołnierzy przekonujemy się każdej nocy, kiedy trwa atak na Ukrainę. - Obrona powietrzna, obrona przeciwlotnicza są stawiane w stan najwyższej gotowości - powiedział Kosiniak-Kamysz.

Przekazał, że trwają też prace nad wielkim programem związanym z obroną przeciwdronową. - To będzie czwarty program w budowie zintegrowanej obrony powietrznej państwa polskiego, wielki program, jeden z największych w Europie, bardzo innowacyjny. Myślę, że jeżeli wszystko pójdzie dobrze (...) to niedługo będziemy realizować program kolejnego poziomu obrony przeciwdronowej - powiedział szef MON.

System PILICA+. Co to takiego?

Przeciwlotniczy system rakietowo-artyleryjski Pilica to element zestawu rakietowo-artyleryjskiego PILICA+ powstającego w ramach konsorcjum PGZ-Pilica+, którego liderem jest Polska Grupa Zbrojeniowa S.A. (PGZ).

System Pilica+ jest rozwinięciem podstawowej wersji PSR-A Pilica i został zaprojektowany jako najniższy szczebel warstwowej obrony powietrznej Polski; wykorzystuje armatę przeciwlotniczą kalibru 23 mm i pociski przeciwlotnicze Piorun. Jego zadaniem jest ochrona wojsk oraz infrastruktury krytycznej przed zagrożeniami powietrznymi, tj. samolotami, śmigłowcami, bezzałogowymi statkami powietrznymi czy pociskami manewrującymi. Docelowo systemy Pilica+ mają zostać doposażone w brytyjskie pociski przeciwlotnicze CAMM.(PAP)