O 15 proc. wzrosną kwoty dofinansowań do wynagrodzeń niepełnosprawnych pracowników. Będą one obowiązywać od lipca tego roku, a pracodawcy będą mogli się ubiegać o wyrównanie wypłaconych już dopłat.

Tak wynika z projektu nowelizacji ustawy z 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (t.j. Dz.U. z 2024 r. poz. 44 ze zm.), który na wczorajszym posiedzeniu był omawiany przez rząd, ale ostatecznie nie został przyjęty, bo potrzebne są do niego poprawki. Przewiduje on waloryzację subsydiów płacowych, które przysługują pracodawcom zatrudniającym osoby niepełnosprawne (pod warunkiem spełniania ustawowych wymogów). Zgodnie z projektem dofinansowanie do wynagrodzenia pracownika zaliczonego do lekkiego stopnia niepełnosprawności wzrośnie z 500 zł do 575 zł, a gdy pracownik ma orzeczenie o umiarkowanym poziomie dysfunkcji zdrowotnej – z 1350 zł do 1550 zł. Jeśli zaś podwładny ma orzeczoną znaczną niepełnosprawność, kwota dopłaty będzie wynosić 2760 zł zamiast obecnych 2400 zł.

Co więcej, wzrośnie też wysokość dodatkowego dofinansowania, które pracodawca może otrzymać, gdy osoba niepełnosprawna ma stwierdzone jedno z wymienionych w przepisach ustawy schorzeń szczególnych. Są to: choroba psychiczna, upośledzenie umysłowe, całościowe zaburzenie rozwojowe i epilepsja, a podwyższone subsydia należą się również przy zatrudnianiu osób niewidomych w stopniu umiarkowanym i znacznym. Teraz jest tak, że dopłata jest podnoszona o 600 zł na pracownika z lekką dysfunkcją zdrowotną, o 900 zł z umiarkowaną oraz o 1200 zł ze znaczną. Natomiast po zmianach te zwiększenia będą wynosić odpowiednio: 690 zł, 1035 zł oraz 1380 zł.

Przepisy projektu zakładają, że zwaloryzowane kwoty dofinansowań mają zastosowanie do wynagrodzeń wypłaconych osobom niepełnosprawnym od lipca br. Jednocześnie pracodawcy, którzy za lipiec i kolejne miesiące otrzymali dopłaty w dotychczasowej wysokości, będą mogli wysłać korekty złożonych do Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych wniosków, a ten na ich podstawie wypłaci im wyrównanie. Projekt nowelizacji wskazuje, że będzie to możliwe od stycznia 2025 r.

Waloryzacja kwot dofinansowań do wynagrodzeń ma spowodować zwiększenie wydatków PFRON na ten cel w przyszłym roku o 774,5 mln zł, z czego 220 mln zł to koszt wypłaty wyrównań dopłat za okres lipiec–grudzień br. ©℗