Od 1 listopada 2024 r. ruszają tzw. wakacje składkowe dla przedsiębiorców. Ulga ta umożliwia zwolnienie przez jeden miesiąc w roku ze składek emerytalnych, rentowych, chorobowych, wypadkowych, na Fundusz Pracy i Fundusz Solidarnościowy. Zwolnienie nie obejmuje składki zdrowotnej. Jest to znaczne udogodnienie, ale nie każdy przedsiębiorca może skorzystać z tego rozwiązania. Wniosek na wakacje składkowe należy złożyć w miesiącu poprzedzającym. W tym roku wakacje składkowe będą możliwe tylko w grudniu. Oznacza to, że przedsiębiorcy muszą złożyć wniosek w listopadzie, a warunki muszą zostać spełnione w październiku.

Kto skorzysta?

Aby móc skorzystać z ulgi, należy spełnić kilka warunków, w tym najważniejszy: przedsiębiorca musi podlegać ubezpieczeniom społecznym w miesiącu poprzedzającym złożenie wniosku, czyli w październiku. Oznacza to, że np. mamie, której kończy się urlop rodzicielski w listopadzie, nie będzie przysługiwała ulga w tym roku. W podobnej sytuacji są przedsiębiorcy rozpoczynający działalność. W tym przypadku jednak przedsiębiorcy mogą skorzystać z ulgi na start, która zwalnia ich z obowiązku opłacania składek na ubezpieczenia społeczne przez pierwsze pełne sześć miesięcy działalności. Przez ten czas płacą jedynie składkę zdrowotną, a wakacje składkowe jej nie obejmują. Ta grupa przedsiębiorców nie ponosi strat, mimo że nie skorzysta bezpośrednio z ulgi składkowej. Co do zasady, bo jeśli ulga wygasa z końcem października, to przedsiębiorca będzie jednak stratny.

Gdy w październiku kończy się ulga na start

Dla wielu przedsiębiorców, którzy rozpoczęli działalność pomiędzy 2 kwietnia a 1 maja 2024 r., ulga na start wygasa z końcem października, co oznacza, że od 1 listopada 2024 r. będą musieli opłacać składki na ubezpieczenia społeczne. Zgodnie z przepisami ci przedsiębiorcy również nie mogą skorzystać z wakacji składkowych, gdyż w październiku nie podlegają składkom społecznym. Jest jednak rozwiązanie. Przedsiębiorcy mają możliwość rezygnacji z ulgi na start. Rezygnując z tej ulgi np. 31 października i przechodząc na ZUS preferencyjny, spełniają warunki konieczne do podlegania ubezpieczeniom społecznym jeszcze w październiku, co pozwala na skorzystanie z wakacji składkowych w grudniu.

W grudniu przedsiębiorcy, którym ulga na start wygaśnie na koniec listopada, również będą musieli zapłacić składki społeczne. W ich przypadku nie ma sensu rezygnować z ulgi, gdyż musieliby zapłacić składki społeczne za listopad i co najmniej jeden dzień października. Nadal z niej korzystając – zapłacą tylko za grudzień.

Jak przejść z ulgi na start na ZUS preferencyjny

Aby zrezygnować z ulgi na start i przejść na ZUS preferencyjny, przedsiębiorca musi złożyć dwa dokumenty: formularz ZUS ZWUA z kodem 0540 (wyrejestrowanie) z datą np. 31 października 2024 r. oraz formularz ZUS ZUA z kodem 0570 (zarejestrowanie) z tą samą datą. Dla przedsiębiorcy oznacza to zapłatę składki za jeden dzień w wysokości 12–13 zł, ale w zamian uzyskuje on możliwość zwolnienia z opłacania składek w grudniu, co pozwala na oszczędność od 364 zł do 396 zł. Co ważne, rezygnacja z ulgi na start i przejście na ZUS preferencyjny nie skracają okresu obowiązywania preferencyjnych składek. Okres 24 miesięcy będzie liczony od 1 listopada 2024 r., co oznacza, że przedsiębiorca będzie mógł korzystać z ZUS preferencyjnego do 31 października 2026 r.

Wakacje składkowe to atrakcyjna możliwość dla wielu przedsiębiorców, jednak warto dokładnie zapoznać się z warunkami, jakie trzeba spełnić, aby móc z niej skorzystać. W przypadku przedsiębiorców, którzy kończą ulgę na start pod koniec października, warto rozważyć rezygnację z niej wcześniej, aby móc skorzystać z ulgi w grudniu. Dzięki temu można zaoszczędzić na składkach, nie tracąc przy tym preferencyjnych warunków w przyszłości. ©℗